Самые памятные истории сайта 1obl.ru

И это только начало нашей подборки

К 15‑летию сайта «Первый областной» мы собрали самые запоминающиеся события, которые будоражили Челябинскую область. Например, помните историю 15‑летней давности, как девушка из Меседы месяц жила в лесу? За ее поисками следили буквально все южноуральцы.

Чудесное возвращение

Летом 2008 года всю область встревожила новость об исчезновении 16‑летней жительницы села Меседа Натальи Кривой. 19 июля девушка была с родителями на покосе, а когда отец с матерью отлучились, чтобы увезти сено, решила прогуляться в лесу. С этого дня пропавшую Наталью искали спецслужбы, волонтеры, неравнодушные южноуральцы. Девушка будто испарилась, к ее поискам подключились даже экстрасенсы.

Поистине чудом можно назвать внезапное возвращение девушки. Спустя месяц скитаний по лесу, 17 августа, пострадавшая смогла выбраться к заброшенной деревне, где она обратилась за помощью к рыбакам. Истощенную, ослабшую девушку увезли в больницу Юрюзани. Наталья позже рассказывала оперативникам, что слышала голоса спасателей, но не могла понять, с какой стороны они доносятся, уходила в лес все глубже.

Мы попытались связаться с Натальей, чтобы она поделилась с читателями подробностями своей невероятной истории. К сожалению, она не захотела вспоминать этот непростой месяц жизни вдали от родных и цивилизации. У Натальи все хорошо — она по-прежнему живет в Меседе и счастлива замужем.

Дом для хоккеистов

17 января 2009 года состоялось открытие ледовой арены «Трактор». Спортивный объект на 7500 зрителей и сейчас является самым крупным в городе многофункциональным спортивным комплексом. Он стал родным домом для хоккейных клубов «Трактор» и «Белые медведи».

Чемпионаты мира по дзюдо и тхэквондо, Матч звезд КХЛ, чемпионаты России по фигурному катанию, турниры профессиональных бойцов по боксу и ММА... На этих и многих других спортивных событиях арена «Трактор» собирала полные трибуны.

Она стала площадкой и для проведения концертов звезд российской и мировой эстрады. Самыми масштабными и яркими получились выступления группы Limp Bizkit и английского певца Стинга, а шоу-программа — цирка «Дю Солей».

Десятки тысяч спасенных жизней

Новая эпоха лечения сердечно-сосудистых заболеваний на Южном Урале началась в 2010 году с момента запуска Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. 6 декабря он принял первых пациентов. С тех пор на протяжении уже 13 лет в его восьми операционных ежедневно выполняется от 30 до 40 операций как у взрослых, так и у детей, в год — порядка 6,5 тысячи. Самому маленькому пациенту Центра было всего несколько часов от роду, а самому возрастному — 99 лет. На сегодняшний день специалисты центра выполнили уже более 80 тысяч высокотехнологичных операций на сердце и сосудах.

В рубрике к 15-летию сайта мы расскажем вам, как живет южноуралец, перенесший первую в регионе пересадку сердца. Мы нашли болельщицу хоккейного клуба «Трактор», которая с 2009 года не пропустила ни одного матча на любимой арене. Оставайтесь с нами, мы только начинаем.



Авторы: Анастасия Посохова, Виталий Визаулин, Ирина Голлай, Тогжан Мусабаева