Челябинская область: герои и события последних 8 лет — новые подробности

Спасший деревню от пожара мальчик повзрослел и стал отцом

К 15-летию сайта «Первый областной» мы продолжаем вспоминать резонансные истории, которые запомнились нашим читателям. Журналисты информагентства нашли героев и узнали, как сложилась их жизнь. Хроника наших дней — в юбилейной подборке. И это только начало!

Челябинские охотники спасли свердловского рыбака на шестой день жизни в камышах

В 2016 году Илья Сатин вместе с товарищем рыбачили на озере в Челябинской области. Резкий порыв ветра сорвал лодку с якоря и унес ее в камыши. Одному рыбаку удалось добраться до берега вплавь. Он сообщил о ЧП в МЧС. Однако поиски ни к чему не привели.

Илья Сатин жил в лодке, питался птичьими яйцами, пауками, улитками. На шестой день он услышал звук катера. Собрав последние силы, он закричал. Его услышали подводные охотники, проплывавшие мимо.

Андрей Самокатов вместе с сыном, а также с друзьями Алексеем Токаревым, Сергеем Белозеровым вытащили мужчину на сушу, а потом передали его медикам.

В региональном МЧС тогда говорили, что искали рыбака в другой части озера. Илья два дня провел в реанимации. Спасение он назвал вторым днем рождения.

Новое сердце

Первую пересадку сердца в Челябинской области провели в 2017 году. Медики готовили к операции несколько пациентов, но первым в больницу успел подъехать 54‑летний Александр Обухов из Миасса. Спустя семь лет он чувствует себя хорошо, мужчина живет обычной жизнью и даже сам копает свой большой огород.



Герой-тракторист

В мае 2018 года в Красноармейском районе бушевали лесные пожары. В один день огонь слишком быстро подобрался к селу Траванкуль. 14‑летний Алексей Мышковец, предвосхитив беду, прицепил плуг к отцовскому трактору, сел за руль и вспахал землю вокруг села. Наши коллеги записали рассказ о том дне мамы Алексея. Мальчик стал героем в глазах сельчан и не только, ведь стихия могла уничтожить сотни домов и человеческих судеб.

Алексей Мышковец получил награду «Спеши делать добро». Сейчас уже 20‑летний парень развивает бизнес в Красноармейском районе, женат, недавно у него родился сын.

Новогоднее чудо

Невероятное спасение 10‑месячного Вани Фокина под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске знаменовало начало 2019 года. В 35‑градусный мороз после 35 часов спасательных и поисковых работ надежд на то, что под завалами могут быть живые, уже не оставалось. Даже московские врачи, которые работали с мальчиком, называли его спасение вмешательством высших сил. Сейчас о втором дне рождения Вани напоминает лишь плешинка на голове.

Ковид: изоляция & объединение

Природные стихии — 2021

2020 год перевернул нашу жизнь. Вместо привычных объятий, живых встреч нас закрыли на карантин. В то же время трудности объединили тысячи южноуральцев. Волонтеры выходили на доставку медикаментов и продуктов, в кол-центры поликлиник, на формирование партий медицинских масок и лекарств для всех уголков области. Крупные компании и благотворительные фонды доставляли маски в регион самолетами , РМК, ММК, «Новатэк» обеспечили поставки в Челябинск оборудования для производства масок, автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ, другие средства индивидуальной защиты, противоэпидемические костюмы для врачей. В Челябинске в рекордные сроки возвели областную инфекционную больницу. Это был год испытаний, стойкости и милосердия.

23 февраля 2021 года для жителей и гостей Челябинской области, оказавшихся в дороге, стал вторым днем рождения. Точнее ночью. В праздничный день на юге региона поднялась страшная метель, а столбики термометров опустились до минус 30 градусов. Дороги перекрыли, и сотни автомобилей направили в пункты временного размещения. Всю ночь спасатели и волонтеры, жители ближайших к крупным дорожным заторам сёл эвакуировали автомобилистов и пассажиров на тракторах, внедорожниках и снегоходах. Губернатор Алексей Текслер открыл в соцсетях горячую линию, куда оказавшиеся в снежной пробке могли скинуть свои координаты и призывы о помощи. К ним выдвигались спасатели. Благодаря таким слаженным действиям никто не пострадал. Прочитайте историю одного из водителей, как эта ночь научила его не выезжать зимой в летних кроссовках и без полного бензобака.

В начале июля 2021 года вновь на юге области разыгралась природная стихия. На регион обрушились ландшафтные пожары и аномальная жара. В поселках Джабык и Запасное сгорели жилые дома и садовые домики. В рекордно короткие сроки пострадавшим построили новое жилье и выплатили компенсации по потере имущества. Сгоревший бор постепенно восстанавливают.

А еще этот год нам запомнился чудесной историей возвращения на историческую родину в Африку льва Симбы и леопарда Евы из челябинского приюта «Спаси меня». Это первый в стране случай репатриации диких животных. Мы расскажем вам, как сейчас обстоят дела у подопечных Карена Даллакяна.

СВОи герои

Мужество, честь и отвага — эти слова стали лозунгом 2022 года. С этого года смысл их стал глубже, мощнее и роднее. Воины из Челябинской области в зоне проведения специальной военной операции отличаются своей смелостью и решительностью. За, казалось бы, уставным «выполнением боевых задач» стоят настоящие подвиги и героические маневры. Здесь своих героев ждут родные и близкие и тысячи незнакомых людей — тех, кто плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают и отправляют гуманитарную помощь.

2023 — мы все смогли!

Новые вызовы и трудности не страшны жителям нашего региона. 2023 год это показал. Это был год колоссальной работы, эффективных результатов и побед. Досрочно расселили южноуральцев из ветхого жилья, обеспечили села и малые города новыми автобусами, в крупных городах на линии вывели экологичные автобусы и низкопольные трамваи. Строятся школы, детские сады, больницы, обновляется рекордное количество километров дорог. Растет число некоммерческих организаций для работы в социальном, образовательном и культурном направлениях. Открываются новые центры для детей и взрослых. В марте 2023 года запустили единственный в УрФО «Челябинский завод городского электрического транспорта», новые троллейбусы уже вывели в рейсы.

Это был обзор тех 15 лет, что наш сайт следит за событиями, которые происходят во всей Челябинской области, в нашей стране и в мире. Оставайтесь с нами, в обновленной к юбилею ленте мы расскажем вам, как живет миасец с пересаженным в 2017-м году сердцем, с кем проводит свои дни лев Симба и как джипперы спасают людей.

Авторы: Тогжан Мусабаева, Ирина Голлай, Анастасия Посохова, Оксана Пузакова