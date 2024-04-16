Челябинка за 15 лет посетила около 500 хоккейных матчей на арене «Трактор»

Татьяна Никушина стала свидетелем открытия ледового дворца в 2009 году

Открытие 17 января 2009 года арены «Трактор» стало большим и значимым событием не только для хоккейных болельщиков, но и всего Челябинска. Стала его свидетелем и Татьяна Никушина. Фанат «Трактора» за 15 лет посетила практически все домашние матчи команды, совершила 113 гостевых выездов. Рассказываем, как одно событие повлияло на судьбу одной хоккейной болельщицы. Кстати, Татьяна уверяет, что посетила почти все арены клубов КХЛ, но арена «Трактор» по многим параметрам остается лучшей и по сей день.

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«Живя в Челябинске, невозможно не полюбить хоккей. Город дышит им. Здесь все говорят о нем. Как сказал когда-то известный комментатор Сергей Гимаев, в Челябинске каждая домохозяйка разбирается в хоккее. Я открыла его в 2008 году, когда „Трактор“ играл еще во дворце спорта „Юность“. Наша команда играла с „Химиком“. Но по-настоящему я влюбилась в хоккей, когда открылась арена „Трактор“. Вот уже 15 лет я с ним. И с каждым годом эта любовь, как хорошее вино, становится крепче и лучше», — так начался наш телефонный разговор с хоккейной болельщицей Татьяной Никушиной.





Сейчас она хорошо в нем разбирается, понимает все тонкости игры. А тогда, 15 лет назад, болела и топила за команду на эмоциях. Это она сама так говорит. И хорошо помнит матч-открытие на арене «Трактор» 17 января 2009 года. В тот день челябинский клуб выиграл в южноуральском дерби у «Металлурга» со счетом 3:2. Но ни игра, ни даже результат тогда не имели большого значения.

«В тот момент восхитила сама арена. После „Юности“ она показалась какой-то огромной и масштабной. Знаете, она — реально лучшая в КХЛ! А ведь мне есть с чем сравнивать. За эти 15 лет я побывала на всех аренах команд Лиги, кроме Череповца и Минска. У нас „Арена-Трактор“ какая-то светлая, уютная и комфортная. Обзор площадки хороший со всех ракурсов на трибунах, а хоккеисты не выглядят как муравьишки на льду. Многие арены какие-то серые и неуютные. Даже на современной „G-Drive Арене“ в Омске в красно-черных тонах испытываешь небольшой дискомфорт», — говорит Татьяна.

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Как вы уже поняли, Татьяна Никушина с супругом Денисом Галкиным посещает хоккейные матчи на арене «Трактор» с 2009 года. Первый сезон ходили на игры, покупая разовые билеты, а уже с сезона-2009/2010 — по абонементам. Хоккейная болельщица не ведет подсчет тому, сколько домашних матчей «Трактора» она посетила, но говорит, что практически их не пропускала. Если заняться математическим подсчетом, то получится, что около 500 матчей на арене «Трактор» она посетила.

Если учесть, что сезонные абонементы на B2 и B3 (а именно на эти сектора они их приобретают), стоят от 20 до 30 тысяч рублей (ценовая политика каждый год меняется), то можете себе представить, сколько денег на хоккей уходит в семье.

«Я такими подсчетами не занималась. Но догадываюсь, что немало. Но денег этих не жалко. Мы же на хоккей ходим для того, чтобы получить эмоции. Легко болеть за команду, которая побеждает. А мы готовы разделить горечь неудач, если у нее не идет игра. Каждый матч — как детектив, не знаешь, чем он закончится. Но этим и прекрасен хоккей», — говорит Татьяна.

А еще вспомнила, что даже в 2019 году, когда «Трактор» опустился на дно Восточной конференции, отправилась с супругом на гостевой выезд по маршруту Подольск — Ярославль — Москва — Рига. То есть понимаете, да? У команды нет ни игры, ни результата. Но это не останавливает супружескую пару, чтобы отправиться за командой на гостевую серию матчей.

«О боже! Мы тогда рижскому „Динамо“ проиграли — оно на тот момент занимало последнее место в чемпионате. Но злости на „Трактор“ не было. Мы из той категории болельщиков, которые готовы поддерживать любимый клуб в любой ситуации. Даже тогда, когда у него абсолютно ничего не получается», — добавляет болельщица.

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Кстати, о гостевых матчах. За 15 лет их у Татьяны Никушиной набралось уже 113! Она успела побывать практически на всех ледовых аренах клубов КХЛ. Даже в Китае, когда там проводил домашние поединки «Куньлунь». Не довелось ей посетить лишь Череповец и Минск.

«Как только становится известен календарь матчей „Трактора“, мы начинаем планировать выезды. В выходные дни можем себе позволить отправиться в Уфу, Нижнекамск, Магнитогорск, Екатеринбург, Омск — те города, что поближе к Челябинску. А вот в дальние поездки приходится на работе брать отгул или отпуск», — говорит Татьяна.

Кстати, к ее любви к хоккею на работе относятся с пониманием. Директор организации лояльно воспринимает поездки своей сотрудницы. К тому же она берет с собой ноутбук, работает дистанционно. Кроме того, как шутит сама Татьяна — «Если работа мешает хоккею, то нужно менять такую работу».

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Надо ли говорить, что любовь к хоккею и «Трактору» прямым образом отразились на образе жизни семьи? У них появилось много друзей и знакомых. И их общение с ними не ограничивается лишь посещением хоккейных матчей. Походы на именины друг к другу, совместные прогулки, посиделки в гостях по случаю какого-либо праздника — все это стало обычным явлением.

«Есть у нас теперь знакомые и в других городах. Некоторых из них мы можем назвать друзьями. Они приезжают к нам в город, мы к ним. Устраиваем экскурсии и общаемся не только на хоккейные темы. Я это все к чему? Хоккей сделал нашу жизнь интересной и насыщенной», — считает Татьяна.

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В болельщицкой карьере Татьяны Никушиной было много запоминающихся матчей. Однако она больше других вспоминает поединок в сезоне-2011/2012 с омским «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина. Тогда «Трактор» под руководством Валерия Белоусова показывал яркий и искрометный хоккей, но уступил «ястребам».

«Решающий матч той серии прям до мурашек был. Я ведь на хоккей раньше как ходила? Особо в нем не разбираясь, топила за свою любимую команду. Но при Белоусове увидела всю красоту хоккея. Смотрела и радовалось тому, как здорово и ярко может играть „Трактор“. Это была сказка на льду! В том сезоне наша команда выиграла регулярный чемпионат. И было так обидно, что эта сказка закончилась в шаге от финала Кубка Гагарина, сердце разрывало от боли. Было безумно жалко, что сезон для ребят закончился», — вспоминает Татьяна.

Она верит в то, что похожие эмоции когда-нибудь «Трактор» вновь ей подарит. Верит и в то, что игроки челябинского клуба поднимут над своей головой главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. Осенью стартует новый хоккейный сезон. Который обязательно должен быть лучше, чем предыдущий.

А это та самая фотография — 17 января 2009 года. В этот день состоялось открытие арены «Трактор», а челябинский клуб в южноуральском дерби выиграл у магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:2



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