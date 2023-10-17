Ольга Фаткулина: «Круче быть мамой, чем олимпийской чемпионкой»

Челябинская конькобежка поделилась своими планами после рождения дочки

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина вернулась после родов в большой спорт. Новоиспеченная мама планирует выступить на Всероссийской зимней спартакиаде, а затем вернуть себе титул сильнейшего спринтера страны. Знаменосец сборной России на Олимпийских играх — 2022 рассказала корреспонденту Первого областного информагентства, как перенесла беременность, и объяснила, почему решила вернуться на лед.

— Ольга, мамой ты стала в феврале. Но говорят, ты уже в конце мая возобновила тренировки. Серьезно?

— Нет, это все слухи и непроверенная информация. На самом деле я сделала достаточно большую паузу после родов. Впервые вышла на лед в конце июля. Но это даже тренировкой назвать нельзя: просто прокатилась как черепашка по льду «Уральской молнии». В августе отправилась на первый тренировочный сбор в Алма-Ату, начала потихонечку давать себе физические нагрузки. Я думала, что соскучилась по тренировкам, но первые занятия — это было что-то с чем-то! Испытывала жуткий дискомфорт, была не в своей тарелке. Организм как будто не хотел меня слушаться, было очень нелегко.

— А как сейчас твое самочувствие?

— Спасибо, с каждым месяцем становится все лучше, начинаю набирать нужные кондиции. Знаете, какое я для себя открытие сделала? Я поняла, что конькобежный спорт — это очень тяжелый в техническом плане вид спорта.

— Удивительно это слышать от спортсменки, которая больше 20 лет им занимается.

— Вот именно! Я думала, что за эти годы уже успела привыкнуть ко всему и можно бегать на коньках на рефлексах. Но стоило мне добавлять скорость, как ноги начинали разъезжаться. Мышцы не слушаются, они как будто «забыли», как надо входить в поворот. Доходило до того, что страшновато было разгоняться во время забега. В голове сидела мысль — а вдруг упаду и не справлюсь со скоростью? Я пребывала в легком шоке: никогда не думала, что такое со мной может случиться. Приходилось как будто с нуля начинать заниматься конькобежным спортом.

— В такие моменты не было мысли: «А оно тебе надо?» Стоило ли возвращаться в спорт после родов?

— Честно говоря, такие сомнения поначалу были. Но они как мимолетное видение пронеслись (улыбается). Знаете, у нас же циклический вид спорта, подчинен определенному графику тренировок. Мне всегда непросто было выходить на тренировки в межсезонье. В это время закладывается база, фундамент для успешного выступления в зимнем сезоне. И очень важно набирать форму, усиленно над собой работать. А тут я такая после родов…

Я вообще по натуре очень эмоциональный человек. А во время беременности — тем более, очень близко все принимала к сердцу. Могла расплакаться просто так, без лишнего повода. Посмотришь фильм грустный или новость печальную прочитаешь в интернете — и вся в слезах. Вот и представьте, каково это было — начинать тренироваться, а у тебя все валится из рук. Хочешь быстро бежать по льду, а не получается. Тяжело было в моральном плане работать над собой и выполнять весь необходимый объем физических нагрузок.

— Помню, у тебя и до родов частенько были такие перепады настроения. В интервью ты не раз говорила, что устала от коньков.

— Да, есть у меня такое. Обычно такие мысли возникают в период подготовки к новому сезону. Тяжело физически выдерживать нагрузки, как будто в функциональную яму попадаешь и выбраться из нее не можешь. Наверное, это происходит потому, что я сама очень требовательно к себе отношусь. Если уж работаешь на тренировках, то на максимум, выкладываешься полностью. Но затем разбегаешься, наберешь форму и чувствуешь в себе силы бороться за высокие места. Ну и под занавес сезона накапливается усталость. И так из года в год по замкнутому кругу (улыбается).

— Почему же ты решила все-таки вернуться? Есть какая-то конечная цель, к которой сейчас стремишься?

— Причин на самом деле несколько. Во-первых, как я уже говорила выше, я просто соскучилась по конькам. Во-вторых, хочется вернуть те эмоции и впечатления, которые испытываешь от участия в международных стартах. Я очень хочу поехать хотя бы на один из этапов Кубка мира, чтобы снова прочувствовать эту атмосферу крутых стартов изнутри. В-третьих, я мечтаю снова выступить на Олимпийских играх. Наконец, я более 10 лет состою в команде Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Хочется дальше радовать и прибавлять золотых медалей в свою копилочку.

— Олимпийские игры — это очень высокий уровень. Для начала нужно вернуть себе титул сильнейшего спринтера страны, а это непросто в твоем случае.

— Я прекрасно это понимаю. Поэтому больших иллюзий не питаю и глобальных задач перед собой пока не ставлю. Возможно, не получится вернуться на прежний уровень за один соревновательный сезон. Ближайшая цель — Всероссийская зимняя спартакиада, которая пройдет в феврале 2024 года в Челябинске. У меня есть большое желание успешно выступить на родном льду «Уральской молнии», подарить радость себе и болельщикам от хорошего результата. Вроде и не скоро еще этот старт, а я уже чувствую его энергетику. Понимаю, что передо мной стоит большая ответственность.

— С другой стороны, мы знаем яркий пример из конькобежного спорта. Светлана Журова после рождения сына в 34-летнем возрасте стала олимпийской чемпионкой.

— Да, а мне сейчас 33 года. Значит, все сходится (смеется). Это было бы круто повторить ее достижение. Но я пока об этом не думаю. Сейчас тренируюсь и отталкиваюсь от своего функционального состояния. И благодарю бога за то, какую мне помощь и поддержку оказывает мой супруг. Если бы не Александр, моего возвращения на лед не состоялось бы. Это 100 процентов! Он с дочуркой всегда рядом со мной. И дома во всем помогает.

— Почему для тебя так важна предстоящая спартакиада? Есть же еще чемпионаты страны, а может быть, и участие в международных стартах.

— Всегда приятно выступать на родном льду. Хочется популяризировать конькобежный спорт в Челябинской области. Я знаю, что на трибуны придут меня поддержать друзья и знакомые. Они уже с нетерпением ждут этой спартакиады, отсчитывают дни до ее старта. Кроме того, хочется своим примером показать юным мальчишкам и девчонкам, что у нас в коньках можно достичь успеха, стать успешным спортсменом. Кроме того, а вдруг это будет моим последним крупным стартом? Сейчас в мире такая сложная политическая ситуация. Непонятно, как там будет дальше. Поэтому и хочу «выстрелить» на спартакиаде, показать хороший результат.

— Минспорт РФ уже сообщил, что призеры спартакиады получат такое же вознаграждение, как и на Олимпийских играх.

— И это здорово! Век спортсмена короток, и должно быть какое-то вознаграждение за его труды. Тем более у нас молодая семья, и честно заработанные премиальные будут очень кстати.

— Вижу, что во время тренировок в «Уральской молнии» тебя всегда сопровождает муж и дочка. Почему пошли на такой шаг? Не проще ли девочку оставлять дома?

— Нам Оливию не с кем оставить. У меня родственников нет, а у Александра родители живут в Омске. Оставлять ее с кем-то не в наших правилах. Кроме того, девочка наша на грудном вскармливании, поэтому всегда должна быть рядом со мной. Захотела кушать — я тут как тут. И мне так комфортней и удобней тренироваться. Я должна видеть или чувствовать, что моя семья рядом. Мне так бежать по дистанции как-то легче, теплее на душе.

— Я правильно понимаю, что у вас уже расставлены приоритеты и сейчас ты временно являешься главной кормилицей семьи?

— Да, хотя работа Александра позволяет ему работать из дома. Как только появляется свободная минутка — он за компьютером, работает. Он сам в прошлом конькобежец, поэтому прекрасно понимает меня. Мы посоветовались и пришли к выводу, что моя карьера сейчас для семьи в приоритете.

— Как ты думаешь: эмоции после рождения ребенка и завоевания золотой олимпийской медали сопоставимы?

— Я олимпийской чемпионкой не становилась, а только серебряным призером. Но точно знаю: быть мамой намного круче! Моя Оливия — это главная награда в жизни. Успехи и победы в спорте — это совершенно другое. Хотя я не отказалась бы от еще одной олимпийской медали. Думаю, что в этом нет ничего невозможного. Главное, чтобы здоровье позволяло. Да, не все сейчас зависит от меня. Но есть надежда. И если появится даже мизерный шанс отправиться на Олимпиаду, я сделаю все возможное, чтобы им воспользоваться.