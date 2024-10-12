Женская баскетбольная команда «Металлург» бросает вызов старожилам Высшей лиги

Девушки из Магнитогорска готовятся к дебюту на профессиональном уровне

Этим летом в Магнитогорске создали женскую профессиональную баскетбольную команду, которой предстоит дебютировать в Высшей лиге чемпионата России. В основе коллектива местные студентки из МГТУ имени Носова, компанию которым составили опытные баскетболистки. Сплав опыта и молодости дал хороший эффект: в контрольных матчах межсезонья «Металлург» показал достойные результаты и теперь готовится удивить соперников в стартующем сезоне.

Информация о том, что в Магнитогорске решили создать женскую профессиональную баскетбольную команду, прозвучала еще в конце минувшего сезона. В конце июня было объявлено, что ЖБК «Металлург» будет заявлен в Высшей лиге чемпионата России.

Тогда же стал известен и костяк команды. В большинстве своем новый коллектив сформировали из молодых и перспективных баскетболисток из МГТУ им. Носова. А возглавил клуб тренер студенческой команды «Стальные сердца» Сергей Тюрин. То есть в Магнитогорске решили сделать ставку на своих же землячек, местных баскетболисток. Хорошее и похвальное желание, но вряд ли перспективное, если ставить перед командой высокие задачи.

Впрочем, некоторое время спустя стало ясно, что клуб вполне может бросить вызов старожилам Высшей лиги. «Металлург» стал объявлять имена новобранцев команды, причем весьма высокого уровня. Главной трансферной новостью стало заключение контракта с магнитогорским клубом опытной Яной Голяковой. В сезоне-2023/2024 она была одним из лидеров «Казаночки», выступающей в Суперлиге, причем проводила много времени на площадке и отметилась результативной игрой.

Кроме того, переехали в Магнитогорск еще две топовые баскетболистки. Речь идет о Дарье Польниковой и Марии Адащик. Первая запомнилась хорошей игрой за пензенскую «Юность», а вторая «зажигала» в московской «Руне» и ростовском «Пересвете-ЮФУ». Вкупе с опытным игроком, а по совместительству играющим тренером Зариной Хипиевой таким образом стали видны очертания стартовой пятерки «Металлурга».

ЖБК «Металлург» (Магнитогорск). Состав команды на сезон-2024/2025:

#1. Лилия Шаляпина (разыгрывающий)

#3. Анастасия Мордвинцева (разыгрывающий)

#24. Зарина Хипиева (разыгрывающий)

№ 67. Ирина Мишина (разыгрывающий)

#9. Мария Адащик (атакующий защитник)

#25. Виктория Лавренова (атакующий защитник)

#77. Варвара Фандеева (атакующий защитник)

#12. Дарья Корабейщикова (легкий форвард)

#71. Виктория Федорова (легкий форвард)

#0. Дарья Польникова (тяжелый форвард)

#8. Яна Голякова (центровой)

#19. Оксана Портная (центровой)

В предсезонных турнирах девушки из Магнитогорска смотрелись неплохо. Так, на турнире памяти Перминова в Челябинске они заняли третье место. Тогда они выиграли у дебютанта Высшей лиги клуба «Нефтяник-Титан-2» (64:52), но уступили «Славянке-ЧКПЗ» (66:73) и «УрФУ-Сима-Ленд» (60:65). Даже если судить по счету, то «Металлург» выглядел достойно, оказал достойное сопротивление челябинкам.

Еще солиднее магнитогорцы выступили на домашней площадке в отборочном раунде Кубка Д. Я. Берлина. Да, подопечные Сергея Тюрина вновь уступили в южноуральском дерби (45:53), зато умудрились победить клуб Суперлиги «УГМК-Юниор» (52:50). «Металлург» едва не вышел в «Финал четырех» турнира, уступив дорогу «Славянке-ЧКПЗ» лишь по дополнительным показателям.

Очевидно, что в Высшей лиге «Металлург» совершенно точно будет претендовать на высокие места. Многое будет зависеть от того, смогут ли помочь лидерам команды молодые девчата. Уж слишком большая нагрузка ложится на Яну Голякову, Марию Адащик, Зарину Хипиеву и Дарью Польникову. Именно они проводили по 25—30 минут за матч на площадке в предсезонных матчах. И именно они набирали едва ли не 80% очков своей команды.

Пройти долгий баскетбольный марафон на высоком уровне опытным игрокам будет непросто. Уже к его середине они, возможно, физически подсядут. Сможет ли Сергей Тюрин ротировать состав так, чтобы без ущерба для результата давать лидерам команды время на отдых. Как мне кажется, именно от этого во многом зависит, какое итоговое место «Металлург» займет по итогам чемпионата. Но потенциал у магнитогорского клуба определенно есть. И лично я не удивлюсь, если дебютанты Высшей лиги в первый же сезон финишируют в тройке призеров.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).