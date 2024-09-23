Клуб «Славянка‑ЧКПЗ» впервые сыграет в «Финале четырех» Кубка Д. Я. Берлина

Определились все участники баскетбольного турнира среди женских команд

Баскетболистки челябинской «Славянки-ЧКПЗ» успешно выступили в отборочном раунде Кубка России. На играх в Магнитогорске подопечные Евгения Рожкова заняли первое место в группе и впервые в своей истории сыграют в «Финале четырех» Кубка Д. Я. Берлина. Победитель этого турнира оформит путевку в основную сетку Кубка России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В отборочном раунде Кубка Д. Я. Берлина выступили 14 женских команд, они были разбиты на 4 группы по 3—4 команды в каждой. Челябинская «Славянка-ЧКПЗ» проводила свои матчи в Магнитогорске, где ее соперниками стали местный «Металлург» и клуб Суперлиги «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.

Челябинские баскетболистки успешно стартовали, выиграв в равном поединке у «Металлурга» (53:45). Однако ключевым поединком стал матч «Славянки-ЧКПЗ» с «УГМК-Юниор». Турнирная ситуация сложилась таким образом, что даже поражение с минимальным счетом гарантировало челябинкам первое место в группе, а вместе с ним и выход в «Финал четырех» турнира. С этой задачей подопечные Евгения Рожкова успешно справились, уступив 56:57.

Баскетбол. Женщины. Отборочный раунд Кубка России. Результаты матчей:

20 сентября. «Металлург» — «УГМК-Юниор» — 52:50.

21 сентября. «Металлург» — «Славянка-ЧКПЗ» — 45:53.

22 сентября. «Славянка-ЧКПЗ» — «УГМК-Юниор» — 56:57.

«„Славянка-ЧКПЗ“ впервые в новой истории выходит в „Финал четырех“ Кубка Д. Я. Берлина. Она стала единственной командой из Высшей лиги, кому удалось пробиться в решающую стадию турнира», — отметила спортивный директор БК «Славянка» Анастасия Кутузова.

«Финал четырех» Кубка Д. Я. Берлина. 28—29 сентября, Казань. Участники турнира:

«Энергия» (Иваново) vs «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск);

«Чеваката» (Вологда) vs БК «Невинномысск».

Отметим, что победитель «Финала четырех» оформит выход в основную сетку Кубка России. В 1/8 финала турнира он встретится с курским «Динамо».