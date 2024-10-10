Баскетболисты «Металлурга» уступили действующим чемпионам Суперлиги

Магнитогорская команда на равных сражалась с «Динамо» из Владивостока, но проиграла 69:76

Баскетбольный клуб «Металлург» потерпел второе поражение на старте нового сезона в Суперлиге. Сегодня, 10 октября, магнитогорцы уступили дальневосточному «Динамо» со счетом 69:76. Однако в этот раз значительно прибавили в игре, оказав достойное сопротивление действующему чемпиону Суперлиги. Классный матч провел новобранец «Металлурга» Никита Ремизов, в активе которого 26 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как и в предыдущем матче с сибиряками, «Металлург» здорово вошел в игру. Уже в дебюте хозяевам площадки удались точные броски со средней и дальней дистанции, которые исполнили Никита Ремизов и Айзек Коупленд. Поддержал их почин результативной «трешкой» и Ярослав Венников. Смущало лишь то, что гости также достойно отвечали. 10:10 после трех сыгранных минут игры.

Стартовый запал у обеих команд закончился, на некоторое время в матче наступило затишье. Герой матча с «Челбаскетом» Антон Понкрашов на этот раз был в тени. Уже после финального свистка у него была весьма скромная статистика: 9 очков за 28 минут игры и 1/5 с трехочковой линии.

Впрочем, и без его участия гости завершили первый период в свою пользу — 22:16. В действиях хозяев было слишком много суеты. Магнитогорцы как будто поскорее хотели избавиться от мяча, забить в быстрых проходах. Поэтому допускали слишком много ошибок, теряли мяч в простых ситуациях. И если бы не Ремизов, то преимущество динамовцев было бы куда серьезнее. А так — 34:40 после первой половины игры.

15-минутный отдых пошел на пользу игрокам «Металлурга». Они сократили разрыв в счете до минимума, а за 2 минуты до конца третьего периода даже выровняли положение. Классный игровой отрезок провел центровой магнитогорцев Константин Куликов: сделал два блок-шота подряд, да еще и организовал красивейшую контратаку. Увы, концовку четверти гости забрали себе. 51:56 перед заключительным периодом.

Матч держал зрителей в напряжении и до середины третьей четверти. В ней Павел Кольцов за 5 с половиной минут до финальной сирены забросил «трешку» и сделал счет 58:60. Показалось, что игру можно спасти. При счете 64:65 гости набрали 5 командных фолов. Это означало, что при любом нарушении правил хозяева могли рассчитывать на точные штрафные броски.

Но затем произошел необъяснимый сбой. Игроки «Металлурга» где-то не забили, где-то неудачно сыграли на подборах, где-то поспешили с завершением атак. Из таких вот мелочей и сложился итоговый результат. 69:76 не в нашу пользу.

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10 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Владивосток) — 69:76 (16:22, 16:18, 19:16, 18:20).

«Металлург»: Ремизов (26), Карванен (14), Венников (8), Куликов (7), Кольцов (6), Коупленд (4), Лисовский (3), Скрынник (1), Фещенко, Сарафанкин, Колбин.

«Динамо»: Карпеко (19), Клюев (15), Грачев (12), Понкрашов (9), Стребков (9), Викторов (8), Колюшкин (2), Нестеров (2), Богданович.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгений Карпеко («Динамо»)

Сыграл на опыте и мастерстве, набрал 19 очков, при этом показал хороший процент попадания с игры. Здорово помог под кольцом, сделав 9 подборов.

Никита Ремизов («Металлург»)

Однозначно лучший в составе магнитогорского клуба. Проявил себя в атаке, набрав 26 очков. Во многом благодаря его усилиям «Металлург» оказывал долгое сопротивление сопернику.

Сергей Клюев («Динамо»)

Провел не так много времени на площадке (16 минут), но полезно: 15 очков и 7 подборов — очень даже неплохо.

«Металлург» проиграл, но вряд ли игроки и тренерский штаб должны оправдываться перед зрителями за эту неудачу. Сегодня магнитогорцы провели матч на куда более высоком уровне. А два поражения на старте сезона в Суперлиге не должны вводить в заблуждение. Так уж случилось, что в них подопечным Максима Сидельникова противостояли фавориты турнира. Победа к магнитогорцам обязательно скоро придет. Возможно, уже 15 октября, когда «Металлург» на своей площадке будет принимать дубль столичного ЦСКА.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)