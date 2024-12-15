Баскетболистки «Металлурга» разгромили соперниц и подарили им победу в Высшей лиге

Команда из Магнитогорска провела два разных матча с дублем клуба «Нефтяник-Титан»

Женская баскетбольная команда «Металлург» сыграла два непохожих друг на друга матча в Высшей лиге чемпионата России. Спортсменки из Магнитогорска в Омске сначала разгромили соперниц со счетом 79:39, а на следующий день позволили сибирячкам взять реванш (64:69). Южноуральская команда, потеряв очки, опустилась на шестое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На выезд в Омск магнитогорская команда отправилась без одного из своего лидеров Яны Голяковой. Спортсменка из Беларуси получила повреждение, оставшись залечивать повреждение дома. Но ее отсутствие никак не сказалось в первом матче. В нем «Металлург» на голову превзошел сибирячек, разгромив их со счетом 79:39.

Мало того, что подопечные Сергея Тюрина доминировали в атаке, забрасывая мячи в кольцо соперниц на любой вкус. Так еще и здорово сыграли в обороне, не дав им набрать и 40 очков. Самым результативным игроком матча стала Мария Адащик (20 очков). Но стоит отметить то, что хорошо вошли в игру и молодые девушки «Металлурга». Принесли пользу команде Оксана Портная, Лилия Шаляпина и Софья Гайдукова.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины

14 декабря. «Нефтяник-Титан-2» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 39:79 (11:24, 4:19, 18:15, 6:21).

«Нефтяник-Титан-2»: Крылова (8), Гришина (7), Тимофеева (7), Безуглая (7), Антоневич (5), Шишкова (2), Пфеффер (2), Алексеенко (1), Фру, Круглий, Губарева, Маркер.

«Металлург»: Адащик (20), Давыдова (15), Хипиева (14), Портная (8), Мордвинцева (8), Шаляпина (7), Гайдукова (6), Лавренова (1), Мишина, Коробейщикова, Телегина.

Что произошло с магнитогорской командой на следующий день — остается только догадываться. Но матч прошел совсем по другому сценарию. Надо отдать должное сибирячкам: они сделали правильные выводы из поражения. Им удалось оказать сопротивление «Металлургу» в первой половине матча, на равных сыграть с ним в третьей четверти...

Ключевым стал четвертый период. Его баскетболистки клуба «Нефтяник-Титан-2» провели значительно лучше. Они включили высокие скорости, к которым магнитогорская команда оказалась не готова. Все решалось в самой концовке — последней двухминутке. Увы, подопечные Сергея Тюрина допустили в ней слишком много ошибок и проиграли — 64:69.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины

15 декабря. «Нефтяник-Титан-2» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 69:64 (16:19, 16:14, 19:20, 18:11).

«Нефтяник-Титан-2»: Крылова (14), Безуглая (12), Тимофеева (10), Антоневич (10), Гришина (8), Пфеффер (8), Пинигина (5), Алексеенко (2), Губарева.

«Металлург»: Давыдова (25), Адащик (22), Гайдукова (6), Портная (6), Мордвинцева (3), Хипиева (2), Мишина, Лавренова, Телегина, Польникова.

Магнитогорский «Металлург» опустился на одну строчку в турнирной таблице, занимая теперь 6-е место. Впереди любителей баскетбола ждет южноуральское дерби: 22 и 23 декабря в Магнитогорске встретятся «Металлург» и челябинская «Славянка-ЧКПЗ».

Фото: пресс-служба БК «Нефтяник-Титан» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).



