Баскетбольный снайпер из Беларуси согласилась на переход в клуб «Металлург»

За команду из Магнитогорска будет выступать центровая Яна Голякова

Женский баскетбольный клуб «Металлург» из Магнитогорска совершил громкий трансфер в Высшей лиге. За южноуральскую команду будет выступать белоруска Яна Голякова. Она известна своими снайперскими качествами: в минувшем сезоне была одним из лидеров команды «Казаночка», выступающей в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Яна Голякова является воспитанницей белорусского баскетбола. Она родилась и выросла в городе Гродно, где и начинала свою профессиональную карьеру. В 2021 году уехала в Россию, проведя один сезон в «УГМК-Юниор» (Екатеринбург). Затем пробовала свои силы в пермской команде «Парма-КОР».

Однако по-настоящему раскрыть свой талант Яна Голякова смогла в сезоне-2022/2023, когда перешла в команду Суперлиги «Энергия» из Иваново. Причем успешно совмещала карьеру как в классическом баскетболе 5×5, так и в формате 3×3. Выступая на позиции центрового, она сыграла 35 матчей в чемпионате Суперлиги, набирая в среднем 12,9 очка.

Яна Голякова

Дата рождения: 11.02.2001.

Место рождения: Гродно (Беларусь).

Амплуа: центровой.

Рост: 186 см. Вес: 73 кг.

Карьера:

2016—2019 — «Виктория» (Гродно)

2019—2020 — «Олимпия» (Гродно)

2020—2021 — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург)

2021—2022 — «Парма-КОР» (Пермь)

2022—2023 — «Энергия» (Иваново)

2023—2024 — «Казаночка» (Казань)

C 2024 г. — «Металлург» (Магнитогорск)

Не менее успешным получился для нее и минувший сезон в «Казаночке». Она стала одним из лидеров команды — 31 матч: 10,1 очка и 5,9 подбора за игру.

«По итогам прошлого сезона в „Казаночке“ Яна продемонстрировала отличные статистические показатели. Универсальный игрок, она может атаковать как с шестиметровой линии, так и быть сильной в проходе и атаке из-под кольца. Уверен, что Яна усилит игру под кольцом как в защите, так и в нападении», — считает главный тренер ЖБК «Металлург» Сергей Тюрин.

Отметим также, что в сезоне-2021/2022 белорусская спортсменка выступала в составе пермской команды в Студенческой лиге РЖД. В одном из матчей она набрала 51 (!) очко в матче с «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар.

Женская баскетбольная команда «Металлург» в этом сезоне дебютирует в Высшей лиге чемпионата России. Штаб клуба в текущем межсезонье сформировал хороший состав, основу которого составили воспитанницы магнитогорского МГТУ им. Носова. Но есть и несколько качественных точечных приобретений.