Женский баскетбольный клуб «Металлург» выступит в Высшей лиге чемпионата России

Команда из Магнитогорска составит компанию челябинской «Славянке»

В новом баскетбольном сезоне в Высшей лиге чемпионата России впервые выступит женская команда «Металлург». Сегодня, 24 июня, стало известно о том, что клуб из Магнитогорска дебютирует в профессиональном турнире. Таким образом, в третьем по силе дивизионе чемпионата России выступят две южноуральские женские команды — «Металлург» и челябинская «Славянка», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это важный шаг для развития женского баскетбола в городе и прекрасная возможность для спортсменок показать свой талант на высоком уровне. Будем внимательно следить за подготовкой и выступлениями команды в грядущем сезоне», — сообщила пресс-служба БК «Металлург».





Отметим, что окончательный состав участников Высшей лиги чемпионата России среди женских команд еще не утвержден. В минувшем сезоне в нем были представлены 10 клубов. Серебряным призером турнира стала челябинская «Славянка». В финальном матче она уступила по итогам двух матчей «Владимирским львицам».

Таким образом, в женской Высшей лиге сезона-2024/2025 выступят две южноуральские команды. В текущем межсезонье в штабе клуба произошли кадровые изменения. Главным тренером «Славянки» назначен Евгений Рыжков. На этой должности он сменил Захара Чернявского.