В Ленинском районе на выходные остановят движение трамваев из‑за ремонта теплосетей

Для автомобилей ограничения действуют с 25 июля

На пересечении улиц Дзержинского и Гагарина в Ленинском районе сегодня, 30 июля, с 23:00 часов в связи с реконструкцией теплотрассы остановят движение трамваев. Работы продлятся до 06:00 2 августа, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.





В грядущие выходные на этом участке дороги будут действовать следующие маршруты движения трамваев: №8 «Завод. им. Колющенко — КБС», №18 «ЧМК — КБС» (по улицам Кирова, Карла Маркса, Первой Пятилетки), № 22 «Чичерина — КБС» (по улицам Кирова, Карла Маркса, Первой Пятилетки).

Ранее, 25 июля, движение было остановлено для автомобилей. На проезжей части улицы Дзержинского проводят ремонтные работы. Движение по этому участку дороги восстановят в 06:00 5 августа.

Напомним, что в центре города в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга движение транспорта будет организовано в три этапа. Первый начнется сегодня, 30 июля, с 22:00 часов.