«Cбер» выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области

Наибольшей популярностью карта «Мир» пользуется у участников зарплатных проектов и пенсионеров

Карту «Мир» от Сбера оформили уже 240 тысяч зарплатных клиентов и 560 тысяч пенсионеров в Челябинской области. Клиенты могут безопасно оплачивать товары и услуги в интернете в один клик, рассчитываться за проезд в общественном транспорте и осуществлять бесконтактные платежи в магазинах.

«Оформить карту „Мир“ можно в любом банке, но жители Челябинской области выбирают Сбер. У нас самая большая сеть банкоматов, удобный интернет-банк и мобильное приложение, есть возможность оплатить услуги ЖКХ без комиссии, а также получить особые условия по вкладам и кредитам. При этом мы продолжаем развивать цифровые сервисы, предлагать новые выгодные продукты и разрабатывать спецпредложения для клиентов. Так, жителям Миасса доступна бесконтактная оплата проезда банковскими картами с сохранением льготной стоимости для отдельных категорий граждан», — прокомментировал управляющий челябинским отделением «Сбербанка» Денис Чугунов.

Кроме того, держателям карт «Мир» от Сбера доступны платежные сервисы SberPay и Apple Pay. Поэтому, чтобы расплатиться за покупки или снять наличные в банкомате, достаточно взять с собой смартфон с поддержкой NFC.