В Миассе спасатели нашли тело утонувшей 42‑летней женщины

Она ушла под воду в районе Машгородка в не оборудованном для купания месте

Спасатели Миасса завершили поиск женщины, утонувшей вчера, 4 июля. Ее тело обнаружили в реке на глубине двух метров рядом с берегом. Отдыхая в компании друзей, она пошла купаться в не оборудованном для этого месте. Ее долгое отсутствие знакомые заметили не сразу, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Трагический случай произошел вчера днем, 4 июля, на берегу реки Миасс в районе Машгородка. Женщина, 1982 года рождения, отдыхала в компании друзей. Но в какой-то момент решила искупаться в не оборудованном для этого месте. Ее отсутствие заметили поздно — женщину стало относить течением от берега, и она скрылась под водой.

По сообщению о происшествии на поиск утонувшей прибыли спасатели Миасского отряда областной ПСС. С лодки при помощи «кошек» и визуально была обследована акватория реки.

«К 9 часам вечера тело утонувшей женщины, 1982 года рождения, было обнаружено на глубине двух метров в пяти метрах от берега, транспортировано на сушу и передано сотрудникам правоохранительных органов», — сообщают спасатели.

Напомним, что накануне утонули два 11-летних мальчика в Агаповском районе. В поселке Муравейник они купались в водоеме, образовавшемся в овраге.