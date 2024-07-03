Двое одиннадцатилетних мальчиков утонули в Агаповском районе

Еще один мальчик пытался спасти товарищей

Сегодня, 3 июля, в поселке Муравейник Агаповского района утонули двое одиннадцатилетних мальчиков, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Дети купались в водоеме, который образовался в овраге. Двое мальчиков начали тонуть, третий, девятилетний школьник, попытался их спасти. Вытащив на берег одного из утонувших друзей, ребенок побежал за помощью к взрослым.

«Прибывшие к месту спасатели Магнитогорского поисково-спасательного отряда обнаружили тело второго мальчика в пяти метрах от берега, на глубине двух метров», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

С начала купального сезона утонули уже семь детей.

Для того чтобы предотвратить трагический исход, родителям необходимо организовывать детский досуг, разъяснять правила поведения на воде и, конечно, не упускать из виду маленьких детей. Отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах — сегодня в регионе их 197.

