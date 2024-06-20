Спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС нашли тело второго подростка, утонувшего 14 июня на реке Урал, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Его обнаружили на глубине более трех метров, доставили на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе региональной ПСС.
Напомним, 14 июня двое подростков купались в техническом водоеме — запруде, отсыпанной от русла реки Урал. Дно водоема закрыто различными балками и железными конструкциями, а вода в нем теплая, что и привлекает купальщиков. Утонули оба школьника, тело одного из них нашли в тот же день.
С начала купального сезона в Челябинской области утонули уже 19 человек, из них четверо — дети.
Журналист медиахолдинга «Первый областной» Сергей Новиков испытал на себе чувства тонущего человека.