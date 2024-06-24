С начала купального сезона в Челябинской области утонули 23 человека

Из них пятеро — дети

С конца мая на водоемах региона утонули уже 23 человека, сообщили сегодня, 24 июня, в ГУ МЧС по Челябинской области.

Так, в минувшие выходные жертвой воды стал мужчина из Брединского района — он звал на помощь, но очевидцы отмахнулись от него. Также в Златоусте в выходные утонула женщина.

Среди погибших на воде — уже пятеро детей.

Журналист медиахолдинга «Первый областной» Сергей Новиков испытал на себе чувства тонущего человека и, по легенде, был спасен специалистами. Однако читателям стоит помнить, что большинство трагедий происходит в местах, где купаться запрещено и на помощь прийти некому.