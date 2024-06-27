В Челябинской области с начала года утонули шесть детей, на пожарах погибли двое

Родителям необходимо следить за досугом школьников и обезопасить дом

Лето, солнце, каникулы — эти слова, к сожалению, вызывают не только самые теплые ассоциации. Не успело самое беззаботное время года получить права, а на водоемах региона случились десятки трагедий, в том числе с детьми.

В июне утонули уже пятеро несовершеннолетних, а всего жертвами воды с начала года стали шесть малышей — восьмилетний мальчик провалился под лед на озере в январе.

«Чаще всего дети гибнут в не оборудованных для купания местах и без присмотра взрослых. Более 50 процентов несовершеннолетних тонут в реках, поскольку течение в них часто меняется, а дно слишком непредсказуемо. 35 процентов детей погибают на карьерах, упав с отвесных обрывов», — рассказал о печальной статистике заместитель министра безопасности Челябинской области Александр Ильин.

Для того чтобы предотвратить трагический исход, родителям необходимо организовывать детский досуг, разъяснять правила поведения на воде и, конечно, не упускать из виду маленьких детей. Отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах — сегодня в регионе их 197.

«Обязательно учите детей плавать или хотя бы держаться на воде. Если вдруг ребенок попадет в экстремальную ситуацию, у него будет время сохранить силы и позвать на помощь», — подчеркнул Александр Ильин.

В 90 процентах случаев жертвами стихии становятся мальчики. Еще одной опасностью во время летних каникул остается неосторожное обращение с огнем. Предоставленные сами себе дети играют со спичками и зажигалками, самостоятельно включают электроприборы.

«За последние пять лет в регионе на пожарах погибли 34 ребенка, травмы получили 95 детей. С начала года жертвами огня стали двое малышей, еще 13 получили травмы. В 90 процентах случаев пожары происходят в жилом секторе. В основном — в ночное время и выходные дни. Усугубляет ситуацию алкогольное опьянение взрослых. Не пренебрегайте безопасностью и установите пожарные извещатели. Многодетным семьям их устанавливают на безвозмездной основе», — рассказал заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Антон Васильев.

Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия и организует летние профильные смены для детей, состоящих на учете.

«Основными задачами таких смен являются профилактика правонарушений несовершеннолетних, содействие развитию детского и молодежного движения, формирование у подростков и молодежи активной гражданской позиции. В течение лета все муниципалитеты организуют отдых для детей из группы риска», — отметила старший инспектор ООД ПДН ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Елена Михеева.

Несмотря на усиленную работу профильных ведомств, предусмотреть страшный исход детской беспечности невозможно. Это остается ответственностью родителей. Только они могут выявить потребности детей и постараться повернуть их неуемную энергию в правильное русло — записать в лагерь, организовать пусть и экстремальный отдых, но под присмотром специалистов.

«Мы постоянно проводим просветительские и профилактические мероприятия для детей и родителей. Например, 5 июля в 10 утра на пляже „Белый парус“ на Шершнях пройдет открытый мастер-класс по безопасности на воде. Ребята узнают, какие непредсказуемые ситуации случаются на отдыхе и как оказать первую помощь», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Летний зной и желание справиться с жарой таит еще одну опасность для детей, особенно самых маленьких, — это открытые окна. Помните: малышей нельзя оставлять без присмотра, даже если вам нужно отойти в другую комнату. От трагедии спасет родительская бдительность и установка на окна специальных ограничителей. К сожалению, с начала лета из окон выпали пять детей, одна девочка погибла.