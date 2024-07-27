Под Челябинском сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных садов 80 человек

В их числе 19 детей

Сегодня, 27 июля, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в СНТ «Железнодорожник» под Челябинском. Сотрудники МЧС эвакуировали людей, которые в этот момент находились в подтопленных домах.



«Всего было эвакуировано 80 человек, из них 19 детей», — сказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На базе общеобразовательной школы поселка Полетаево развернули пункт временного размещения. Там находятся двое взрослых.

Экстренное ведомство отлеживает уровень воды на приусадебных участках. Уточняется, что он снижается.

Накануне Челябинскую область накрыл каспийский циклон. В регионе пошли непрерывные осадки в виде дождя. В областном центре подтопило многоквартирные дома — для их жителей развернули пункт с временного размещения с горячим питанием. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды.

Рядом с Карабашом разрушилась плотина, из-за чего вода из Киалимского водохранилища хлынула в близлежащие поселки. Их жителей эвакуировали. Сегодня на месте работает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время разговора с жителями он сказал, что в ближайшее время им выплатят компенсацию.

Подразделения Главного управления МЧС России переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Приведена к готовности аэромобильная группировка. Идет обмен информацией с местными пожарно-спасательными гарнизонами и властями.