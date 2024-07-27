В Челябинской области задействованы все силы для ликвидации последствий непогоды

В ряде районов введены режимы ЧС и повышенной готовности

В Челябинской области не прекращающиеся продолжительное время дожди привели к разного рода неприятным последствиям. В ряде районов произошли отключения воды и электричества, где-то затопило дороги и дома. Ряд районов ввел режим чрезвычайной ситуации, другие — режим повышенной готовности. Рассказываем, как обстоит дело на разных территориях региона на данный момент.

В Еманжелинском районе подтоплено 85 жилых домов, в том числе 25 многоквартирных домов и шесть соцобъектов. В воде оказались и 20 тяговых подстанций, из-за чего в разных частях Еманжелинска отсутствует электричество. Воду откачивают, электрики работают в усиленном режиме. В ПВР находятся четыре человека. Введен режим повышенной готовности. В Миассе затопило пешеходный мост в поселке Михеевка, большого значения он не имеет, так как ведет в лес. Дорожное и пешеходное сообщение с городом в населенном пункте не нарушено. Ситуация под контролем. В самом Миассе активно прочищают ливневки. В ближайшее время там введут режим повышенной готовности.

В Копейске также подтопления, ливневки не справляются, несмотря на круглосуточную работу служб. Воду откачивают с применением спецтехники. Введен режим повышенной готовности.

В Коркино залило частные домовладения. Последствия ливней устраняют 12 насосных станций, четыре помпы и пять погружных насосов, беспрерывно качающих воду. В ближайшее время количество техники увеличат.

«Сложная ситуация с подачей воды. Водоснабжение отсутствует в Коркино и Розе из-за аварий на электросетях, затоплено 20 трансформаторных подстанций. На протяжении трех дней сотрудники „Еманжелинских РЭС“ работают круглосуточно. Также отсутствует водоснабжение в поселке Первомайском. Отключение не связано с энергоснабжением. Причины выясняются. В настоящее время подвоз питьевой воды осуществляется на объекты социальной сферы, затем бочки с водой направятся в жилой сектор»,— уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Подъем воды наблюдается в Нагайбакском районе и Верхнем Уфалее. Ситуацию контролируют местные власти. В поселке Миасском Красноармейского района несколько домов без света, работы ведутся.

Сложная обстановка в Кыштыме, там также введен режим повышенной готовности.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Сосновском и Карабашском районах, а также в селе Еткульского района.

В Саткинском, Троицком, Кусинском и Брединском районах, а также в Усть-Катаве ситуация спокойная.

Из-за подтоплений без связи оказались все экстренные службы. Вызовы принимаются по временным телефонам: 8 (351-52) 4-98-32, 8-919-110-31-04, 8-999-371-07-43.