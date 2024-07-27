Интенсивность осадков снизится в Челябинской области 28 июля

Циклон с Каспийского моря уйдет в Свердловскую область

В воскресенье, 28 июля, в Челябинской области потеплеет до +22 градусов. Осадки сохранятся, но будут не такими интенсивными, как в предыдущие дни. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«28 и 29 июля центр циклона продвинется на север в Свердловскую область, там циклон будет заполняться и ослабевать. Южный Урал окажется на периферии циклона, в регионе осадки сохранятся, но будут менее интенсивными»,— сообщили синоптики.

В Челябинске температура воздуха ночью составит около +10°С, днем на порядок выше — около +20°С. Облачно, ожидается дождь. Гроза не исключается. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы столбики термометров опустятся до +8°С, местами покажут до +13°С. Небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Дневной прогрев составит от +17 до +22°С. Облачно, осадки сохранятся. Могут прогреметь грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду.