Алексей Текслер пообщался с пострадавшими жителями поселка Киолим

В ближайшее время им выплатят компенсацию и начнут оценивать причиненный ущерб

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Сегодня, 27 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в затопленном накануне из-за прорыва дамбы поселке Киолим под Карабашом. Глава региона осмотрел территорию, а также пообщался с местными жителями, которые приезжают в поселок. Алексей Текслер сообщил, что в ближайшее время всем пострадавшим от затопления выплатят компенсацию, затем приступят к оценке ущерба.

Заместитель главы Карабаша Вячеслав Коробейников сообщил губернатору, что на данный момент в поселке никого нет. Семь человек находятся в пунктах временного размещения, остальные отправились либо в квартиры, либо к родственникам.

Во время визита Алексея Текслера в Киолим приехала одна из пострадавших семей. Мария Корчагина рассказала губернатору, что волна воды пришла со стороны леса вечером. В этот момент она с ребенком смотрела мультики:

«Тут стены были, их просто вмяло внутрь. Мы с ребенком выбрались через крайнее окно. В воду пришлось выйти. Напугались».

«Хорошо отработали, нормально. Нас подобрал автобус, потом пересадили на КамАЗ, отвезли в Карабаш»,

— рассказала Маша.

«Будем оценивать ущерб. Сначала сразу будет выплата на каждого человека, потом по мере оценки ущерба будем принимать все решения. Проведу штаб, все это зафиксируем.

Приведем все в порядок. Главное, что все живы-здоровы»,

— сказал губернатор.

Алексей Текслер уточнил у девушки, как отработала МЧС.Выбирались из поселка почти три часа. Потерпевшие рассказывают, что течение было такое сильное, что автобус с трудом проехал через мощный перелив. Да, и КамАЗу пришлось нелегко.При администрации Карабашского городского округа уже создана комиссия по оценке ущерба.Алексей Текслер заверил девушку, что выплаты по потере имущества начнутся в ближайшее время.

В администрации с семьей Корчагиных уже поработали, подсказали, какие документы подготовить. Но вспоминать случившееся Маша будет еще долго. Признается, что она до сих пор в смешанных чувствах. Это из-за запоздалого страха, что все могло закончиться куда печальнее: «конечно, испугались. Вода оттуда с леса как хлынула», — и радость от осознания, что все произошло, когда еще было светло.

«Баню затопило. Внутри одна грязь, как это все вымывать? Покрышки, которые были на заднем дворе, вынесло к дороге», — сетует девушка.

Но главное, что оно, это будущее, у семьи Корчагина и у поселка Киолин есть.

P. S. Омбудсмен Юлия Сударенко, которая тоже сегодня в Киалиме, успокаивает девушку: «Сейчас решат по деньгам, по помощи. Думаю, будет и волонтерская помощь. Если какие-то проблемы, набирайте в интернете у полномочных по правам человека в Челябинской области, пишите, звоните, мы приезжаем и разбираемся».

Вода из поселка ушла уже ночью. Сейчас там работают сотрудники МЧС — они ликвидируют последствия разрушения дамбы. Посмотрите, как сейчас выглядит поселок.