Алексей Текслер: «Сейчас важно максимально быстро организовать выплаты жителям Киолима»

Губернатор провел заседание оперативного штаба

Сегодня, 27 июля, в администрации Карабаша прошло заседание оперативного штаба по вопросам оказания помощи жителям Киолима, пострадавшим в результате прорыва дамбы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас важно оперативно оказать киолимцам материальную помощь и продолжать работать над устранением последствий ЧП.

Участие в заседании штаба приняли, в том числе, полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев, представители администрации, МЧС, а также градообразующего предприятия «Карабашмедь».

«Всего было эвакуировано 163 человека из всех четырех подтопленных населенных пунктов. Из Киолима, где прошла основная вода, были эвакуированы все жители. Надо сказать, что в целом подтопленных домов в Киолиме 20. Восемь человек в настоящее время находятся в ПВР. Работа по ликвидации последствий продолжается. Силы МЧС находятся во всех населенных пунктах»,— рассказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо максимально быстро организовать выплаты. Материальную помощь в размере 20 тысяч рублей получит каждый человек. Министерство социальных отношений региона уже начало прием заявлений.

«Далее — выплата за утрату имущества по установленному законодательством порядку. Отмечу, что работает горячая линия, все обращения жителей, оставшихся в населенных пунктах, принимаются»,— добавил губернатор.

По словам Алексея Текслера, сейчас в пункте временного размещения есть все необходимые условия для проживания. Тем, кому необходима медицинская помощь, ее окажут. Медики дежурят в ПВР еще с ночи.

«Самое главное, что эвакуация завершилась успешно. В настоящий момент, по предварительным данным, жертв нет. Продолжаем работать»,— заключил губернатор.

Полпред президента на Урале Владимир Якушев добавил, что на данный момент основная масса людей находится у родственников. Но, по его словам, принципиально важно, чтобы все пострадавшие от подтопления как можно скорее получили всю необходимую помощь.

«В целом, на данный момент, ситуация выглядит достаточно удовлетворительно»,— сказал Владимир Якушев.

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Ранее губернатор Алексей Текслер оценил обстановку после подтопления и побеседовал с местными жителями.