МЧС: За три дня на Челябинскую область обрушилась трехмесячная норма осадков

Они стали причиной перелива, а затем прорыва плотины на Киалимском водохранилище

Менее чем за час до прорыва плотины на Киалиме обходчики зафиксировали перелив. Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Челябинской области, полковник Константин Гандау сегодня весь день работает в подтопленном поселке Киолиме. Он рассказал, как произошел прорыв дамбы и что стало его причиной.



«Начиная с 25 числа, у нас пришел прогноз неблагоприятных и опасных явлений, связанных с выпадением большого количества осадков: двухмесячная норма за трое суток по всей территории области», — пояснил он.

Полковник подчеркнул, что на особом внимании был контроль состояния водохранилищ. Были выставлены гидропосты на реках, которы могут принести определенный ущерб.





«Конкретно на этом объекте обходчики обнаружили небольшой перелив. В течение последующего часа произошел прорыв плотины. Муниципальным образованием предприняты все меры по контролю, как и было рекомендовано. Но вместе с тем стихия есть стихия и вот в достаточно короткое время произошел прорыв плотины», — подчеркнул он.

Немедленно обходчики сообщили о ситуации в ЕДДС Карабашского городского округа. Те, в свою очередь, проинформировали жителей всех ближайших населенных пунктов. Первыми в волну потока попали жители поселка Киолим. Константин Гандау подчеркнул, что время добегания волны были очень коротким.

«Оперативно сработали все и сами жители проявили готовность. Население еще трех населенных пунктов оперативно эвакуировалось. Там стихия меньше затронула, поэтому часть людей уже сегодня вернулись в дома, занимаются благоустройством», — рассказал Константин Гандау.

Он пояснил, что спасатели не ослабляют контроль за этой ситуацией. Напомним, с сегодняшнего дня региональное МЧС переведено в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». На месте подтопления работает Алексей Текслер. В разговоре с жителями он сказал, что пострадавшим будут организованы выплаты.