Менее чем за час до прорыва плотины на Киалиме обходчики зафиксировали перелив. Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Челябинской области, полковник Константин Гандау сегодня весь день работает в подтопленном поселке Киолиме. Он рассказал, как произошел прорыв дамбы и что стало его причиной.
«Начиная с 25 числа, у нас пришел прогноз неблагоприятных и опасных явлений, связанных с выпадением большого количества осадков: двухмесячная норма за трое суток по всей территории области», — пояснил он.
Полковник подчеркнул, что на особом внимании был контроль состояния водохранилищ. Были выставлены гидропосты на реках, которы могут принести определенный ущерб.
«Конкретно на этом объекте обходчики обнаружили небольшой перелив. В течение последующего часа произошел прорыв плотины. Муниципальным образованием предприняты все меры по контролю, как и было рекомендовано. Но вместе с тем стихия есть стихия и вот в достаточно короткое время произошел прорыв плотины», — подчеркнул он.
Немедленно обходчики сообщили о ситуации в ЕДДС Карабашского городского округа. Те, в свою очередь, проинформировали жителей всех ближайших населенных пунктов. Первыми в волну потока попали жители поселка Киолим. Константин Гандау подчеркнул, что время добегания волны были очень коротким.
«Оперативно сработали все и сами жители проявили готовность. Население еще трех населенных пунктов оперативно эвакуировалось. Там стихия меньше затронула, поэтому часть людей уже сегодня вернулись в дома, занимаются благоустройством», — рассказал Константин Гандау.
Он пояснил, что спасатели не ослабляют контроль за этой ситуацией. Напомним, с сегодняшнего дня региональное МЧС переведено в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». На месте подтопления работает Алексей Текслер. В разговоре с жителями он сказал, что пострадавшим будут организованы выплаты.