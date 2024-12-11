Южноуральцы установили рекорд по обращениям на прямую линию Алексея Текслера

Главе региона поступило почти 11 тысяч обращений

На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 10 734 обращения, о рекорде сообщили в штабе по проведению прямой линии.

Добрая половина вопросов поступила из Челябинска, около 12% — из Магнитогорска, на третьем месте — почти 5% обращений — Копейский городской округ. Также много обращений поступило из Миасса, Сосновского района, Златоуста, Озерска, Коркино, Чебаркульского и Ашинского районов.

Глава региона в самом начале эфира подчеркнул: воспринимает прямую линию как возможность выслушать мнения жителей Челябинской области, напрямую оказать помощь, но и также скорректировать планы, определить новые приоритеты, увидеть проблемы там, где их, возможно, ранее не видели.

«Регион у нас динамично развивается. Я знаю, люди пишут, что видны изменения во многих сферах, но, конечно, и проблемы остаются. Прямая линия дает возможность нам уточнить свои планы, принять дополнительные решения по тому, как улучшить жизнь южноуральцев», — сказал губернатор.

Он также отметил, что обращения позволяют не только решать проблемы точечно, но и принимать конкретные системные решения в целом по региону, по отдельным направлениям работы.

Традиционно больше всего обращений посвящено проблемам в жилищно-коммунальном комплексе, состоянию дорог, здравоохранения. Людей волнуют благоустройство, работа общественного транспорта, социальное обслуживание, газификация и догазификация. Также южноуральцы просили и о решении частных наболевших вопросов: купить трактор для многодетной семьи, оштукатурить дом маме военнослужащего, который сейчас на СВО, провести интернет супруге бойца, выделить квартиру детям-сиротам и рассказать, как ребенок-инвалид может побывать на губернаторской елке...

Часть вопросов решалась здесь и сейчас — в течение трех часов, которые продолжался эфир. Но отработано будет каждое из почти 11 тысяч обращений, заверил глава региона. Именно для этого на связи в течение прямой линии были представители всех министерств и ведомств региона, главы всех муниципалитетов — чтобы, получив поручение, сразу взять его в работу и на контроль. Алексей Текслер подчеркнул, что спросит с каждого и по каждому вопросу.

И во всех ответах главы региона звучало — если не прямым текстом, то рефреном: «Коллеги, нельзя быть равнодушными! Нельзя игнорировать проблемы и запросы людей! Не надо играть ими в футбол! Надо работать!»

Также губернатор анонсировал запуск в Челябинской области региональной программы «Время героев» — по аналогии с федеральной.

«Ребят, которые готовы после военной службы послужить уже на гражданской, будем привлекать к обучению в этой программе и будем организовывать такой социальный лифт этим ребятам. Уверен, что они принесут еще много пользы по возвращении из армии здесь, у себя на родине. Такая программа назрела, и мы ее обязательно реализуем»,

— сказал Алексей Текслер.

По окончании прямой линии губернатор поблагодарил южноуральцев за активность.

«Я считаю, что очень правильная традиция общаться в конце года в прямом эфире. Каждый вопрос будет отработан. Вместе будем дальше развивать наш регион», — подвел итоги эфира Алексей Текслер.