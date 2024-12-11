Алексей Текслер поручил подключить интернет жене бойца СВО из Усть-Катава

Губернатор взял под личный контроль исполнение ситуации

На прямую линию губернатора Челябинской области поступил вопрос от жительницы Усть-Катава. Женщина попросила Алексея Текслера помочь с подключением ее дома к интернету. Губернатор поручил исправить ситуацию и взял вопрос на личный контроль.

Женщина живет в Усть-Катаве, воспитывает двоих школьников, ее супруг находится в зоне СВО. Семья живет в частном секторе, и на протяжении 10 лет местные провайдеры не могли найти возможности, чтобы подключить им интернет.

Губернатор сообщил, что государство субсидирует соответствующую инфраструктуру, за последние годы сотовая связь и интернет появились в 270 населенных пунктах.

«Усть-Катав — не маленький город, поэтому непонятно, почему такие проблемы остаются. Я даю поручение Минцифре вместе с „Ростелекомом“ эту проблему решить. Наведите порядок. У нас таких обращений быть не должно», — сказал Алексей Текслер.