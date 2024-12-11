Алексей Текслер поручил выделить квартиру сироте‑опекуну из Магнитогорска в сжатые сроки

Мэру Сергею Бердникову поручено взять ситуацию на личный контроль

На прямую линию губернатора Челябинской области обратилась жительница Магнитогорска — выпускница детского дома Мадина Ахмедова. У женщины под опекой три брата, один из которых — инвалид, а также новорожденный ребенок. Квартиру от государства она еще не получила и вынуждена снимать жилье. Алексей Текслер отметил, что такой случай — особый и вопрос с обеспечением женщины жильем должен решиться в максимально сжатые сроки.

«При таких обстоятельствах эту проблему нужно решить максимально быстро. Даю поручение мэру Магнитогорска Сергею Бердникову взять этот вопрос на личный контроль», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поручил доложить ему, когда вопрос будет решен.

Также губернатор добавил, что ежегодно на покупку квартир для детей-сирот выделяются значительные ресурсы, но, несмотря на это, существует определенная очередь. Однако в подобных ситуациях вопрос с обеспечением жильем должен решаться в более краткие сроки.