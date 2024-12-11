Губернатор поручил Минздраву Челябинской области наладить работу ФАПов

В некоторых территориях обострилась кадровая проблема

Сегодня, 11 декабря, в ходе прямой линии Алексей Текслер поручил Минздраву Челябинской области учесть пожелания жителей по ФАПам, в том числе обратить пристальное внимание на решение кадровых проблем в первичном звене.

С вопросом к главе региона по телефону обратилась жительница Верхнеуфалейского района Люция Нигматулина.

«Поселок остался без фельдшера, а у нас проживает много больных людей, здесь вообще одни пенсионеры живут. И просим помочь решить вопрос, чтобы наш фельдшер Татьяна Николаевна вернулась к нам. Она 30 лет отработала на нашем участке, она знает о всех наших проблемах со здоровьем», — рассказала она.

Алексей Текслер поручил региональному Минздраву обратить внимание на решение кадрового вопроса в данном поселке.

«В регионе сегодня активно строятся и ремонтируются ФАПы, но понятно, что лечат-то люди. Нужно разобраться в ситуации, понять, почему фельдшер решил уволиться. Поручение Минздраву региона даю. В целом одна из острых проблем сегодня, причем не только в нашем регионе, — кадровая. У нас растет число выпускников медколледжей и вузов, которые идут работать в профессию, мы увеличиваем количество бесплатных мест в учебных организациях по линии здравоохранения. У нас есть губернаторская программа „Ординатура“, согласно которой мы дополнительно финансируем ординаторов, есть целевой набор. В регионе действуют программы „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, но пока кадровые проблемы остаются», — уточнил Алексей Текслер.

С вопросами о сроках открытия ФАПов в Каслинском и Чебаркульском районах области обратились жители деревни Малое Канзафарово и поселка Мирного.

«В регионе уже построили 120 новых ФАПов, на 2025 год планируется сдать еще 65. Нужно посмотреть, планируется ли возведение объектов здравоохранения конкретно в этих населенных пунктах. Если нет, нужно программу уточнить», — отметил глава региона.

Минздраву Челябинской области поручено уточнить информацию по строительству ФАПов в территориях, откуда поступили звонки жителей.