По поручению губернатора в Еткульском районе отремонтируют проблемную дорогу между селами

К работам приступят в 2025 году

Сегодня, 11 декабря, на прямую линию губернатора Челябинской области обратились жители Еткульского района с просьбой отремонтировать дорогу между селами Погорелка и Долговка.

«Добраться до работы людям очень тяжело, дорога вся в ямах, кочках. Также по этой дороге возят молоко из Долговского животноводческого комплекса, дети добираются в школу. Это очень проблематично», — пожаловались местные жители.

Алексей Текслер отметил, что ремонт этой дороги включен в программу комплексного развития сельских территорий.

«И начало работ будет в следующем году. Я этот проект лично помню. Был и на молочном комплексе, он активно развивается, поэтому транспортная инфраструктура, конечно, важна», — сказал губернатор.

Ранее Алексей Текслер поручил перенести проблемный пешеходный переход в Златоусте.