Алексей Текслер потребовал решить проблему с подачей газа в дом участника СВО из Нязепетровска

Супруга военного записала видеообращение на прямую линию

Жительница Нязепетровска Любовь Бабина, супруга участника СВО, обратилась на прямую линию губернатора Алексея Текслера за помощью. Женщина рассказала в своем видеообращении, что столкнулась с трудностями при получении субсидии в рамках догазификации. Деньги предоставляют после подачи газа, а это произойдет только в следующем году. Оборудование же закуплено. Глава региона поручил разобраться в ситуации, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Любовь Бабина сообщила, что в сентябре получила положительное решение от социальной службы по выплате субсидии при догазификации частного дома. Но во время оформления документов с газовой службой в поддержке было отказано.





«Мы собрали документы на догазификацию нашего жилого дома. Подали их в социальную службу, чтобы оформить субсидию. Положительное решение было вынесено 10 сентября 2024 года. Мы начали оформлять остальные документы с газовой службой, их предоставили в начале декабря. И мы узнали, что в постановление правительства номер 262-П от 29 июня 2021 года 8 ноября были внесены изменения. Теперь необходимо предоставить акт о подключении, чтобы субсидия была выплачена. Дело в том, что газ к нам придет только в следующем году, если даже не позже. Поэтому акт о подключении мы никак предоставить сейчас не можем. Нам отказано в получении субсидии», — рассказывает жительница Нязепетровска.

Женщина также отметила, что все оборудование куплено, деньги потрачены и поэтому семья оказалась в сложной ситуации.

«Я считаю, что правительству Челябинской области необходимо внести поправки или дополнения в это постановление о том, чтобы льготным категориям граждан разрешили сдать все документы до конца этого календарного года, чтобы дали возможность получить субсидию без предоставления акта о подключении. Я очень надеюсь на вашу помощь. Если вы этот вопрос поможете нам решить, мы будем вам очень-очень благодарны», — обратилась к губернатору Любовь Бабина.





Алексей Текслер поручил максимально ускорить работы по подаче газа в дом участника СВО.

«Эта норма по предоставлению акта о подключении газа появилась недавно, и люди об этом не знали, когда приобретали оборудование. Но основная проблема, мне кажется, заключается в том, что до сих пор нет газа. Я поручаю главе администрации Нязепетровска, министерству строительства и газоснабжающей организации, решите вопрос по подключению дома к газу. В данном случае необходимо человеку пойти навстречу. Весь смысл помогать людям и финансировать приобретение газового оборудования в том, чтобы это оборудование работало», — заявил губернатор.

Глава региона в заключение потребовал к вечеру 11 декабря доложить ему о ситуации, сообщив о том, когда будет газ и что нужно сделать для того, чтобы эту работу ускорить.