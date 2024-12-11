Поселок Крутоярский газифицируют после жалобы матери шести детей

Обогревать дом дровами семье не по силам

Губернатор Алексей Текслер поручил включить поселок Крутоярский в Октябрьском районе в планы на газификацию. Поручение было дано во время прямой линии с жителями региона.

На прямую линию обратилась жительница поселка, сын которой находится на СВО. Женщина осталась дома с пятью детьми, один из которых является инвалидом. Газа в поселке нет — обогревать дом приходится дровами. Чтобы спокойно пережить зиму, на семью нужно около 20 кубометров древесины, то есть около 80 тысяч рублей.

Прежде всего Алексей Текслер напомнил главам муниципалитетов о необходимости оказывать всестороннюю помощь семьям участников СВО.

«Мы с вами много раз этот вопрос обсуждали. Вся помощь семьям участников СВО должна оказываться. Помочь дровами — это вопрос отношения. Я уверен, что глава меня слышит и эту проблему решит», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона поручил включить поселок в планы газификации, так как затраты на обогрев газом не идут ни в какое сравнение с тратами на дрова — топить дом газом в разы дешевле.