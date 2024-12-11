В Челябинской области появится региональная программа «Время героев»

Проект анонсировал губернатор на прямой линии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии рассказал о появлении региональной программы «Время героев».

«Такую программу героев организуем в Челябинской области. Ребят, которые готовы после военной службы послужить уже на гражданской службе, будем привлекать к обучению в этой программе и будем организовывать такой социальный лифт этим ребятам. Уверен, что они принесут еще много пользы по возвращении из армии здесь, у себя на родине. Такая программа назрела, и мы ее обязательно реализуем», — сказал губернатор.

Сейчас жители Челябинской области участвуют в федеральной программе «Время героев». Мы уже рассказывали, как южноуралец участник СВО Алексей Рожков окончил первый этап программы и получил диплом управленца, добавив знаний к экономическому образованию, которое получал ранее.