Южноуральцев старшего возраста начали прививать от коронавируса

Спасительную прививку может поставить любой желающий

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Теперь поставить долгожданную вакцину могут люди старше 65 лет. Как проходит процедура в челябинской ОКБ № 2, можно увидеть в нашем фоторепортаже.







На днях в крупнейшую поликлинику Ленинского района поступила уже четвертая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак»: 155 доз вакцины планируют использовать в течение двух дней. Привиться смогут в том числе люди старшего возраста.

«Сейчас в Челябинской области вакцинируются люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, люди определенных профессий — учителя, врачи, соцработники, волонтеры, силовики, а также все проживающие с людьми старше 65 лет. Более молодые могут стать источником заражения для своих близких», — отмечает заместитель главного врача ОКБ № 2 Анна Авладеева.

Вакцинироваться пациенты идут охотно, так как страх заболеть коронавирусом у них очень велик.





Прежде чем поставить прививку, пациенту нужно заполнить специальную анкету и посетить терапевта. Только потом можно получить свою дозу вакцины.





Вся процедура занимает не более 15 минут. После вакцинации у пожилых людей пропадает страх заразиться. Почти у каждого в семье кто-то переболел коронавирусом, иногда в тяжелой форме. Оттого и такие большие опасения.

«Когда у меня появятся антитела, я смогу свободно навещать внуков», — делится одна из привитых.

В поликлинике есть списки пациентов старше 65 лет. Начиная с нового года сотрудники колл-центра обзванивают их и предлагают поставить прививку от коронавируса. Практически каждый второй соглашается.

До конца зимы в регион поступят более 150 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Напомним, с 1 февраля на портале госуслуг начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию, разработанный Минздравом РФ. Записаться на прививку смогут желающие по всей стране независимо от того, входят ли они в группу риска. А прививать медики обещают даже тех, кто уже перенес коронавирус и опасается подхватить его снова.

В четверг, 14 января, Минздрав Челябинской области объявил о рекордном числе умерших от коронавируса с начала 2021 года. Все последние новости о ковид в регионе на этот день можно узнать из отдельного материла ИА «Первое областное».