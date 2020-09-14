«Я ставлю прививку от гриппа каждый год»: Евгения Майорова рассказала о необходимости вакцинации

Детский омбудсмен отметила, что прививалась во время акций в ТРК.

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что каждый год ставит прививку от гриппа. Вакцину, как правило, детский омбудсмен ставила в ходе акций, которые проводили в торгово-развлекательных комплексах.

«Я ставлю прививку от гриппа, делаю это каждый год. Обычно — при проведении акций в торгово-развлекательных комплексах. Считаю, что это помогает, а если заболею, то это минимизирует последствия заболевания. Это разумный подход», — отметила Евгения Майорова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что перед тем, как поставить прививку, необходимо, чтобы пациенту провели медицинский осмотр, выяснили, нет ли противопоказаний для вакцинации.

«Меня полностью осмотрели, пульсоксиметром замерили насыщение кислородом крови. Рада, что у меня 99%. Всегда приятно знать, что у тебя все в порядке. Вообще, хорошо, удобно! Кстати, укололи не больно. Абсолютно легко и комфортно», — прокомментировала ситуацию уполномоченный.

Акции по вакцинации южноуральцев от гриппа будут продолжаться. Узнать, когда и где можно поставить прививку, можно на сайте Челябинского областного центра медицинской профилактики.