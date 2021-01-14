В Челябинской области зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 с начала года

Коронавирус диагностировали еще 293 жителям региона

В Челябинской области еще у 293 человек диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Общее число заболевших составляет 40 270 человек. На данный момент 13 134 пациента получают лечение амбулаторно и в медицинских учреждениях региона. Из госпиталей и больниц выписали 371 пациента за последние сутки. Всего вылечились 25 649 человек.

В регионе зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса с начала 2021 года.

«За прошедшие сутки умерло 17 человек: от COVID-19 — 11 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

За время пандемии на территории региона проведено 1 271 168 исследований на выявление коронавируса, за прошедшие сутки — 5 539.

Южноуральцам напоминают о том, что в области действует масочный режим, а также режим социального дистанцирования. Лицам старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на ранее утро 14 января можно узнать в отдельном материале информационного агентства «Первое областное».