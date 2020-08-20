«Ждать коллективного иммунитета нельзя»: эксперты рассказали о важности вакцинации от COVID-19

Специалисты объяснили, как будет действовать новая прививка.

Послушать 00:00

Первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции будут производить в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи и на фармацевтическом заводе «Биннофарм». Вакцине уже дали название «Спутник», первыми в очереди на ее получение будут работники медицинских учреждений, учителя, а также представители групп риска. В Челябинскую область будет направлено 12,5 тысяч доз, заявку на получение которых подали чиновники.

Многих сейчас интересует необходимость и безопасность вакцинации новым препаратом. Подробнее о важности прививки от COVID-19 рассказывают эксперты в рамках программы «Большая студия» в эфире ОТВ.

«Я считаю, что вакцинация — это благо, особенно в таких сложных случаях. Это доказано на других инфекционных заболеваниях, например на гриппе. Мы все помним тяжелую эпидемию пандемического свиного гриппа в 2009 году. За то, что мы имеем на сегодняшний день гораздо более благоприятную ситуацию по этому заболеванию, все-таки можно сказать спасибо вакцине, которая появилась. С течением временем сформировался популяционный иммунитет. Что касается новой вакцины, мы не можем говорить насколько она эффективна, как она переносится, поскольку не было опыта ее использования. Сказать это может только тот, кто уже прививался. В нашей стране достаточно хорошая школа и методики вакцинальных процедур, начиная с производства. Эти методики отработаны. Все вакцины имеют свои особенности, все это наработано, все должно быть нормально», — прокомментировала ситуацию врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

Контролировать состояние людей, которым будет поставлена новая вакцина, предстоит специалистам Роспотребнадзора. На данный момент у ведомства есть отработанные алгоритмы, благодаря которым они отслеживают каждое осложнение после любой из прививок. Медицинский работник передает всю информацию в Роспотребнадзор, откуда информацию передают столичным коллегам. Уже специалисты в Москве разбирают все случаи осложнений.

«Судя по тем публикациям, которые мы имеем на данный момент, говорить о безопасности вакцины уже можно. Эта вакцина не реактогенная, она иммуногенная. То есть она не вызывает осложнений и вызывает выработку достаточного иммунитета. То есть схема вакцинации состоит из двух прививок: первая вакцинация, затем через 21 или 30 дней будет вторая вакцинация, после которой выработается стойкий иммунитет. Судя по публикациям, мы пока не имеем аннотаций к этой вакцине, защищать человека она будет в течение двух лет. Мы верим в вакцины, которые производят, обычно мы в первых числах тех, кто прививается, поэтому мы можем судить о тех продуктах, которые производят в нашей стране», — отмечает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Для того, чтобы вакцинация прошла без осложнений, необходимо соблюдать правила, которые похожи на правила вакцинации от гриппа: человек не должен болеть, хронические заболевания не должны быть обострены. Кроме того, у новой вакцины есть строгие возрастные рамки, поставить их можно только лицам от 18 до 60 лет.

«Нет возможности ждать, пока мы выработает коллективный иммунитет. Это будет стоит слишком больших жертв. Почему педагогов хотят привить одними из первых — дети переносят заболевание зачастую бессимптомно, а работать с ними учителя будут без защитных костюмов», — подчеркнула Светлана Лучинина.

Как только вакцина будет доступна для населения, ее можно будет ставить также, как и вакцину от гриппа. Делать это одновременно не получится, между прививками должен быть перерыв хотя бы месяц.

Эксперты не исключают, что как только вакцина будет доступна, ее добавят в Национальный календарь профилактических прививок.