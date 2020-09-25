«Эта вакцина для меня спасительна»: южноуральские врачи рассказали о прививке от коронавируса

Первую партию препарата, прибывшую в регион, уже начали ставить докторам.

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Челябинские врачи, работающие в «красной» зоне, уже начали ставить вакцину от COVID-19. Пробная партия вакцины «Спутник V» поступила на Южный Урал несколько дней назад. Из-за высоких рисков заражения новой коронавирусной инфекцией, первыми поставить препарат смогли доктора, работающие в отделениях с зараженными COVID-19.

Перед тем, как поставить вакцину, докторов проверили на наличие антител к коронавирусу.

«По роду своей профессии я сторонник вакцинации. Я с самого начала эпидемии работаю с пациентами с коронавирусной инфекцией. Перед вакцинацией мы проверили, что у меня отсутствуют антитела, а значит, эта вакцина для меня спасительна. У меня есть семья, дети, и мне страшно принести инфекцию домой», — прокомментировал вакцинацию врач-эпидемиолог ГКБ №1 Виталий Хрычев.

Препарат необходимо будет поставить еще раз, второй этап начнется через три недели, после первой инъекции. После этого у человека должен выработаться иммунитет на несколько лет.

«Будем следить за антителами, и тогда уже будет точно понятно. Но уже мы с уверенностью говорим, что стойкий иммунитет будет действовать до конца сезона, то есть до весны. Также мы боимся микст-инфекции, если человек заболеет гриппом и коронавирусной инфекцией. Самый высокий риск, конечно, у медиков, поэтому мы начали именно с них», — отмечает заведующая эпидемиологической службой ГКБ №1 Наталья Уральшина.

Врачи отмечают, что именно вакцинация позволит обезопасить их от заражения новой коронавирусной инфекцией. Благодаря этому, риск распространения COVID-19 также будет снижен, поскольку доктор, после формирования иммунитета, не сможет заболеть и заразить другого пациента.