Все о коронавирусе в Челябинске на 14 января: массовая вакцинация без очередей и обнимашки вне закона

Последние новости о коронавирусе в Челябинске и Челябинской области на раннее утро 14 января 2021 года

В Челябинской области продолжает снижаться армия коронавирусных пациентов: сейчас выписывают гораздо больше людей, чем находят вновь зараженных. Эпидемия, по заявлению представителей власти, идет на спад. Но расслабляться все еще рано: число умерших от коронавируса за одни сутки накануне достигло 16 человек.

Эффективной защитой от новой напасти должна стать прививка от коронавируса. Уже сегодня в областном центре начнут прививать пациентов с хроническими недугами в возрасте 65+. А уже с 1 февраля начнется массовая запись на вакцинацию всех желающих взрослых. Подать заявку южноуральцы смогут из дома — через портал «Госуслуги».

Алексей Текслер также собирается сделать прививку от коронавируса. Губернатор Челябинской области дал поручение проводить вакцинацию без очередей и оказывать всестороннюю помощь медикам, так как объем работы по доставке вакцины, по заполнению необходимых бумаг предстоит огромный.

Также Текслер заметил, что не планирует изменений режима ограничений. Губернатор напомнил, что режим повышенной готовности действует бессрочно — до его отмены отдельным решением. Жители области обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а людям в возрасте 65+ по возможности стоит избегать широких социальных контактов. Также в области все еще действует запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в заведениях общепита.

А тем временем в самом Челябинске горожан зазывают на вечеринку с обнимашками. Роспотребнадзор Челябинской области пояснил, что такие мероприятия вне закона, так как не позволяют участникам избежать потенциально опасных контактов с незнакомыми людьми.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 14 января 2021 года.