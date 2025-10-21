Впервые за 15 лет водители массово идут на работу в «ЧелябГЭТ»

Транспортное предприятие формирует резерв работников на случай болезней

На работу водителями современных челябинских трамваев в начале осени приняли 73 человека. Еще 75 сейчас проходят обучение и скоро вольются в коллектив. Такого количества работников в «ЧелябГЭТе» не было последние 15 лет, рассказал ИА «Первое областное» директор предприятия Дмитрий Усачев.

«В этом году примем на работу более 100 водителей. На случай болезней у нас формируется резерв водителей. Сейчас 100%-й выпуск транспорта», — отметил он.

По словам Дмитрия Усачева, зарплата по сравнению с 2022 годом значительно выросла. У водителей — с 35 до 95 тысяч рублей. У ремонтного персонала тоже конкурентоспособная оплата труда.

В Челябинске пассажиров перевозит 201 новый трамвай. В ближайшее время ожидается поставка пяти трехсекционных вагонов.



Для улучшения движения трамваев и исключения схода вагонов предприятие ремонтирует шпалы. Работы проводят на участках на проспекте Победы, улице Павелецкой, Свердловском проспекте в районе лакокрасочного завода. На 2026 год запланирован текущий ремонт обветшавших шпал на улице Дзержинского.

«Путевое хозяйство сейчас в другом качестве и количестве», — сообщил Дмитрий Усачев.

Системой «Умный трамвай» оборудованы сейчас 142 вагона. В скором времени технологию внедрят на оставшихся 59 трамваях. Система отслеживает состояние водителя и фиксирует препятствия на путях.

Добавим, что с 1 ноября в Челябинске повысят стоимость проезда в общественном транспорте. При оплате наличными цена составит 50 рублей. Стоимость проезда по банковской карте будет 44 рубля, а по транспортной — 40 (с бесплатными пересадками в течение часа). Льготный проезд станет 20 рублей. Индексация тарифов позволит продолжить обновление общественного транспорта и обеспечит его качественное содержание, поможет в борьбе с кадровым голодом.