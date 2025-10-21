В Челябинске и пригороде изменится стоимость проезда в транспорте с 1 ноября

Она будет по-прежнему ниже, чем в других городах-миллионниках

С 1 ноября в Челябинской агломерации проиндексируют стоимость проезда в общественном транспорте. При этом для жителей Челябинска и Копейска введут суточный безлимитный проездной, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

По транспортной карте стоимость проезда увеличится на 6 рублей и составит 40 рублей. Месячный проездной будет стоить 1600 рублей. Он рассчитывается из 40 поездок — это реальное использование проездного челябинцами.

Разовый проезд по банковской карте составит 44 рубля, за наличный расчет — 50 рублей. Льготный проезд станет 20 рублей. Бесплатные пересадки сохраняются.

Нововведения

В Челябинске и Копейске введут суточный безлимитный проездной, который будет стоить 150 рублей. Это выгоднее четырех поездок по транспортной или банковской карте. Вместе с месячным безлимитом суточный даст ощутимую экономию активным пассажирам.

Еще одно новшество — в ноябре месячный безлимит можно записать на банковскую карту.

«Главная цель изменения стоимости проезда — обеспечить устойчивую работу обновленной транспортной системы, сохранить качество и частоту перевозок, закрыть дефицит кадров и профинансировать обслуживание новой техники и инфраструктуры»,— отметили в региональном Миндортрансе.

При этом стоимость проезда в Челябинске будет по-прежнему ниже, чем в других городах-миллионниках. В Краснодаре, например, стоимость проезда по транспортной карте составляет 50 рублей, в Красноярске — 48. А за наличный расчет в Перми, например, проезд стоит 57 рублей.

Удобство и безопасность

В Челябинске и Копейске на сегодняшний день обновлено 952 единицы транспорта: 603 автобуса, 201 трамвай и 146 троллейбусов. В этом году общественный транспорт продолжат обновлять: ожидается поставка 5 трехсекционных трамваев, 20 троллейбусов и 96 автобусов.

Индексация тарифов позволит не только продолжить обновлять транспорт, но и содержать его. Поскольку новая техника требует более дорогого обслуживания, оригинальных запчастей и регулярного техобслуживания. Все это — залог безопасных поездок.

В агломерации в последние несколько лет активно обновляется транспортная инфраструктура: идет ремонт трамвайных путей, строятся новые депо, обновляются остановки общественного транспорта. Модернизации не было около 20 лет.

«Индексация тарифа прямо направлена на поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии, предотвращение сбоев и простоя»,— добавляют в ведомстве.

Кроме того, плановая индексация помогает закрыть дефицит водителей и специалистов, обслуживающих транспорт, за счет конкурентной зарплаты. Кадровая безопасность — это регулярные рейсы и безопасные перевозки. Без допфинансирования риски сокращения выпуска транспорта на линию, увеличения интервалов и ускоренного износа транспорта возросли бы.

Индексация стоимости проезда — залог надежных и частных рейсов, новых удобных салонов и современных способов оплаты со скидками и акциями.