На улицы Челябинска выйдет 5 трамваев в стиле самбо

Это совместный проект ЧелябГЭТ и областной федерации данного вида спорта

Федерация самбо Челябинской области и челябинский трамвай объединились для популяризации здорового образа жизни и самбо: по инициативе федерации пять трамваев получат яркий дизайн, посвященный этому легендарному виду спорта, сообщает пресс-служба ЧелябГЭТ.

Трамваи будут работать на маршрутах № 5, 15 и 22. Два из них уже начали курсировать по маршрутам города, напоминая челябинцам о силе, дисциплине и духе самбо.

Цель проекта — вдохновить молодежь на занятия спортом и показать, что самбо — это не только самооборона, но и философия здоровой жизни, говорят инициаторы проекта.