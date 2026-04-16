Архиерейский хор «Аксиос» из Челябинска отправляется в тур по стране

Билеты на три домашних концерта уже разобраны

Челябинский архиерейский хор «Аксиос» переживает свой звездный час. После яркого выступления на федеральном телеканале коллектив проснулся знаменитым — и теперь отправляется в большой тур по стране.

В марте коллектив принял участие в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором». Артисты исполнили «Молитву Иисусову» и получили за свое выступление наивысший бал. Но в финале шоу челябинцам повезло меньше. Несмотря на идеальное выступление (артисты пели русскую народную песню «Вьюн над рекой») коллектив не смог войти в число победителей. И сами члены жюри, и зрители признавали, что это несправедливо.

После этого в социальных сетях россияне просили «Аксиос» приехать к ним в город — и коллектив собрался в тур по стране.

«Это будет живое, честное звучание без лишнего — то, за что вы нас поддержали на проекте и за что приходите на концерты. Спокойная, вдумчивая музыка, которую хочется слушать внимательно», — обещают артисты.

На концертах зрители смогут услышать духовные произведения, русские народные и казачьи песни, а также музыку советских и зарубежных композиторов.

Гастроли начнутся с Омска, Екатеринбурга, Кургана, а в июле «Аксиос» выступит в Москве и Санкт-Петербурге — всего в графике выступлений около 20 городов. Пока билеты еще есть в продаже, чего не скажешь о родном городе.

После выступления на ТВ челябинцы раскупили билеты на апрельский концерт в зале «Родина». Коллектив принял решение дать еще один в зале Прокофьева в мае — билеты были разобраны фактически за день. Тогда артисты решились открыть продажи на третий концерт, он состоится 5 июня в зале Прокофьева. Билеты также уже раскуплены — их разобрали за один день.