Челябинский суд рассмотрит дело о жестоком избиении подростка в Чурилово

Обидчик стрелял в свою жертву из газового пистолета и угрожал ножом

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 16‑летнего подростка, который в январе этого года избил 15‑летнего школьника в поселке Чурилово. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, фигурант дела пришел к школе в Чурилово и попросил своего 13‑летнего знакомого вывести к нему конкретного ребенка. Тот подошел к указанному подростку, схватил за ворот и силой вывел к обвиняемому.

«Используя незначительный повод, обвиняемый нанес жертве не менее 53 ударов руками и ногами по голове и телу. А затем выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо своей жертве. Но и это не все. После злоумышленник достал нож-бабочку и пригрозил подростку убийством — угрозу потерпевший воспринял реально», — отмечают в прокуратуре.

Младший соучастник также бил жертву руками и пинал ногами. Избиение школьника остановили? только когда вмешалась прохожая.

Обвиняемый признал вину на стадии предварительного расследования. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.