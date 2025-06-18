На Южном Урале изготовили трамвай, который вмещает 400 человек

Его производство полностью локализовано

Первый в России пятисекционный трамвайный вагон изготовили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Он получил свое название «80 лет Победы», сообщили в пресс-службе УКВЗ (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Запустят новинку в Екатеринбурге, обкатка приурочена к международной промышленной выставке «Иннопром-2025». Среди преимуществ трамвая выделяют двухкабинное исполнение вагона. Это позволяет эксплуатировать его в челночном режиме на маршрутах без разворотных колец.

«Мы учитывали новейшие требования к вместимости и оснащенности городского транспорта, что делает трамвай наиболее подходящим для работы на самых загруженных маршрутах крупных российских городов», — заявили на предприятии.

Вместимость трамвая — 280 пассажиров, максимально он может перевезти — внимание! — 406 человек. Всего в вагоне 72 места для сидения, есть места также для маломобильных.

Достоинство новой модели также в том, что ее производство полностью локализовано: все комплектующие и модули либо изготавливаются на УКВЗ, либо закупаются у отечественных производителей.

Ранее сообщалось, что Усть-Катавский вагоностроительный завод выпустил специальный трехсекционный трамвай для метротрама в Челябинске.