В Челябинске стартовали плановые работы по ремонту и обслуживанию трамвайных путей. Но проводить их будут исключительно в ночное время, пока весь город спит, для того чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, — с 23:00 до 6:00. Трамвайное движение на отдельных участках будет временно приостанавливаться или изменяться, сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».
График и схема организации движения на период работ:
— Улица Черкасская (от шоссе Металлургов до Першино).
Время работ: ежедневно с 23:00 до 6:00.
Изменения: движение трамваев будет организовано только до кольца «Першино».
— Улица Кирова.
Время работ: ежедневно с 23:00 до 6:00.
Изменения:
Маршруты № 3, 16, 22 будут направлены по улице Российской.
Маршрут № 2 будет курсировать от ЧЭМК до депо № 2.
— Свердловский тракт (от лакокрасочного завода до ветлечебницы в направлении ЧМК).
Время работ: ежедневно с 00:00 до 4:30.
Изменения: движение будет ограничено на указанном участке.
— Проспект Победы (от ул. Ворошилова до ул. Чичерина).
Время работ: ежедневно с 00:00 до 5:00.
Изменения: движение трамваев будет организовано только до кольца «Ворошилова».
Все временные ограничения движения будут оперативно сниматься по завершении работ каждую ночь. Окончание всех запланированных работ и полное восстановление движения трамваев на всех участках будет сообщено дополнительно. Следите за обновлениями на официальных ресурсах муниципального транспорта.