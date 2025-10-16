В Челябинске начался ночной ремонт трамвайных путей на ключевых маршрутах

Работы в такое время суток будут проводить, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров

В Челябинске стартовали плановые работы по ремонту и обслуживанию трамвайных путей. Но проводить их будут исключительно в ночное время, пока весь город спит, для того чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, — с 23:00 до 6:00. Трамвайное движение на отдельных участках будет временно приостанавливаться или изменяться, сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».

График и схема организации движения на период работ:

— Улица Черкасская (от шоссе Металлургов до Першино).

Время работ: ежедневно с 23:00 до 6:00.

Изменения: движение трамваев будет организовано только до кольца «Першино».

— Улица Кирова.

Время работ: ежедневно с 23:00 до 6:00.

Изменения:

Маршруты № 3, 16, 22 будут направлены по улице Российской.

Маршрут № 2 будет курсировать от ЧЭМК до депо № 2.

— Свердловский тракт (от лакокрасочного завода до ветлечебницы в направлении ЧМК).

Время работ: ежедневно с 00:00 до 4:30.

Изменения: движение будет ограничено на указанном участке.

— Проспект Победы (от ул. Ворошилова до ул. Чичерина).

Время работ: ежедневно с 00:00 до 5:00.

Изменения: движение трамваев будет организовано только до кольца «Ворошилова».

Все временные ограничения движения будут оперативно сниматься по завершении работ каждую ночь. Окончание всех запланированных работ и полное восстановление движения трамваев на всех участках будет сообщено дополнительно. Следите за обновлениями на официальных ресурсах муниципального транспорта.