Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от «Торпедо» в Кубке Гагарина

Южноуральцы уступили в овертайме 2:3, но ведут в серии 3‑1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уступили в овертайме нижегородскому «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина — 2:3. Южноуральцы вели в счете, но позволили сопернику сравнять счет в третьем периоде, а затем пропустили шайбу в овертайме. Счет в серии — 3-1 в пользу «Металлурга», следующий матч подопечные Андрея Разина проведут на своем льду, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

4:3, 4:1, 4:2… Так закончились предыдущие три встречи магнитогорцев с «Торпедо». Если следовать логике, то «Металлургу» хватало четырех заброшенных шайб с волжанами для победы. Вчера, 15 апреля, они забросили лишь две и потерпели первое поражение в четвертьфинале Кубка Гагарина.

С первых минут встречи гости не растерялись под натиском хозяев. Они уверенно и хладнокровно нейтрализовали все угрозы, при этом быстро переходя из защиты в нападение. Этот план принес плоды уже на 4-й минуте: Александр Сиряцкий отдал пас под синюю линию, Руслан Исхаков подхватил и в три хода вывел на точный бросок Александра Петунина.

Второй отрезок игры стал для хозяев ледяным душем. На старте периода Никита Михайлис проявил чутье в зоне соперника, подобрал шайбу и ассистировал Артему Минулину, чей кистевой выстрел в дальний угол вратарь Денис Костин отразить не смог.

На 14-й секунде третьего периода Владислав Фирстов зажег искру надежды, изящно подставив клюшку и отправив шайбу в сетку из-под ноги. А через шесть минут Алексей Кручинин разжег настоящее пламя, восстановив равновесие в большинстве, — 2:2! Трибуны дружно погнали торпедовцев вперед, но те не забывали об осторожности при чужих контратаках.

Хороший шанс вывести «Торпедо» вперед упустил Владимир Ткачев, выйдя «1 в 0» с Александром Смолиным, но имея на плечах двоих защитников. В самом конце основного времени уральцы были близки к победе в серии, но Валерий Орехов на последней минуте попал в штангу.

В овертайме тон задавали волжане. Гости отвечали редко, часто ошибаясь в своей зоне и при переходе в атаку. В итоге длительная осада ворот привела к нарушению правил со стороны Исхакова, и Егор Виноградов, до этого остававшийся незаметным, в большинстве принес «Торпедо» долгожданную первую победу в серии.

«Мы не ищем легких путей. Два периода все было под нашим контролем. Многие про нашу команду говорят, что мы фавориты. Но если посмотреть, то у нас играют мальчики 2004, 2005 и 2006 годов рождения. Нужно много нервов, чтобы эти молодые люди, обладающие талантом и возможностями, поняли, что иногда по щелчку пальцев эта расхлябанность может перевернуть игру», — сказал после матча на пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Хоккей. Сезон-2025/2026. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. Четвертьфинал. Четвертый матч. 15 апреля. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 от (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Петунин (Руслан Исхаков, Никита Михайлис), 03:53 (5×5).

0:2 — Артем Минулин (Никита Михайлис), 20:57 (5×5).

1:2 — Владислав Фирстов (Максим Летунов, Сергей Гончарук), 40:14 (5×5).

2:2 — Алексей Кручинин, 46:25 (5×4).

3:2 — Егор Виноградов (Роберт Нарделла, Владимир Ткачев), 76:23 (5×4).

Счет в серии: 1-3.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Егор Виноградов («Торпедо»)

Стал героем овертайма, забросив победную шайбу.

Никита Михайлис («Металлург»)

Сделал ассистентский дубль, был близок к тому, чтобы самому забросить шайбу.

Владислав Фирстов («Торпедо»)

Забросил шайбу, которая помогла команде совершить камбэк и выиграть матч.

Следующий матч между командами состоится завтра, 17 апреля, в Магнитогорске. «Металлургу» осталось одержать одну победу для того, чтобы выйти в полуфинал Кубка Гагарина.

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо» (Нижний Новгород).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).