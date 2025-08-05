В учебниках по истории России теперь советуют посетить Аркаим

Новая линейка образовательных материалов поступила в школы Челябинска

С этого учебного года челябинские школьники получат обновленные учебники по истории, одним из авторов которых стал помощник президента Владимир Мединский. По ним будут заниматься ученики с пятого по одиннадцатый классы. Что представляют из себя материалы и чем пополнили школьную программу, узнали корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Учебники представляют одну линейку и дополняют программу друг друга. При этом они обобщают материалы уже имеющихся изданий последних лет и советского периода.

С этого года юные челябинцы начнут изучать историю России уже с пятого класса, вместе с мировыми цивилизациями. Так, в учебнике «История древнего мира» появится информация о зарождении Руси, раскопках поселений в разных областях страны и о первых жителях на территории России, в том числе о поселенцах Аркаима. После параграфа для школьников даже подготовили блок с советами, один из которых — посетить музей-заповедник в Брединском районе Челябинской области.

Учебник пятого класса позволяет рассмотреть историю и культуру первых государств, узнать о развитии России и других стран, а также познакомиться с зарождением цивилизации в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Учебник отводит от одной европеизации и делает курс более полным.

Все учебники иллюстрированы картами, удобно поделены на исторические периоды и дополнены специальными qr-кодами, по которым школьники смогут перейти и узнать о других источниках по теме. И если раньше у школьников забирали телефоны на уроках, то теперь они станут еще одним инструментом для самообразования. Также в каждом учебнике для разных классов появились разделы «Россия и мир», которые позволяют рассмотреть развитие государства в сравнении с другими странами.

В учебниках 11-классников добавился раздел о современности: специальная военная операция, присоединение новых регионов. В учебнике пишут о героях нового дня, военнослужащих и волонтерах.

«Те примеры, которые представлены по историко-героической части нашего прошлого, нашего народа, здесь очень широко представлены. И это будет иметь очень мощный воспитательный аспект в целом. Я думаю, что учебник будет интересен не только нашим детям, но и их родителям, эту линию учебников мы ждали очень давно», — поделилась замдиректора школы № 108 Татьяна Шиндина.

Перед началом учебного года учителя пройдут курсы и семинары, чтобы познакомиться с новыми материалами обучения. Челябинская область стала одним из первых регионов, который перешел на такие учебники.

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