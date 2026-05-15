В Челябинске состоялся финал XII конкурса «Инженерные кадры России»

Итоговое соревнование собрало 728 участников

Участники конкурса «Инженерные кадры России» создают будущее уже сейчас, заявил Алексей Текслер. Губернатор Челябинской области поприветствовал финалистов, отметив, что «ИКаР» — это по-настоящему яркий проект, полный сильных идей и интеллектуального драйва, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Интерес к инженерному творчеству и профессиям будущего становится все сильнее. Вы все победители, большие молодцы. Вы прошли серьезный отбор. Показываете свои знания, характер, умения работать в команде. Развиваете науку, промышленность, технологическое лидерство», — сказал Алексей Теклер.





В конкурсе в этом году приняли участие более 2000 команда и почти 6000 ребят. До финала добрались 227 команд. Соревнование собрало более 700 участников из 58 регионов России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Юные инженеры разработали различные проекты для решения задач 1300 предприятий-партнеров.





«Очень высокий уровень проектов. Ребята демонстрируют прекрасное знание теоретического материала, они великолепно защищают проекты и умеют работать в команде. Берут ответственность на себя за конечный результат. Мне кажется, для любого работодателя это самые ценные качества», — подчеркнул директор Регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Поскольку у каждой команды есть свой партнер, то разработки участников конкурса будут дальше дорабатываться для внедрения в производства. Ребята будут расти вместе со своими проектами, отметил Владислав Халамов.





Финал конкурса «Инженерные кадры России» проводится в Челябинске уже третий раз. Соревнованию 12 лет, и южноуральская столица является его родиной. Поэтому можно говорить, что спустя годы конкурс вернулся домой.

«Девять лет он проходил в Москве — на ВДНХ, в Сколково. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области его вернули на родину, в Челябинск. И теперь Челябинск собирает всю Россию для того, чтобы сюда эти команды приезжали», — говорит Владислав Халамов.

Возвращение в Челябинск не случайно. Южный Урал обладает необходимой экспертностью и большим опытом в инженерных специальностях. Конкурс позволяет собрать специалистов со всей страны, обменяться мнениями. Кроме того, некоторые из приехавших в Челябинск конкурсантов присматриваются к городу для продолжения обучения, например, в межуниверситетском кампусе, который строят по нацпроекту «Молодежь и дети».





Проект «Инженерные кадры России» является не просто соревнованием. Это системная работа по профориентации, которая помогает решать кадровые вопросы. Очень мощным и интересным это движение назвал министр образования Челябинской области Виталий Литке. «ИКаР» аккумулирует таланты ребят разных возрастов, начиная с дошколят, заканчивая старшими классами. Они взаимодействуют с промышленными предприятиями и образовательными организациями.

«Ребята делают проекты, они реализовываются с разных стороны. Это совершенствование той или иной технологии производственного процесса, в зависимости от той задачи, которую ставит конкретное предприятие. Конкурс обеспечивает полное погружение в отрасль. Ребята развивают компетенции как будущие инженеры», — говорит Виталий Литке.





Участники в возрасте от 5 до 18 лет боролись за звания абсолютных победителей в 9 категориях. Победителям конкурса дадут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы.





В числе победителей этого года команды из Челябинской, Свердловской, Владимирской, Мурманской, Тверской, Иркутской, Кемеровской, Ульяновской, Липецкой и Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Бурятия и Татарстан, Алтайского и Краснодарского краев. Южноуральцы собрали больше всего наград.



