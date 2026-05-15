Участники конкурса «Инженерные кадры России» создают будущее уже сейчас, заявил Алексей Текслер. Губернатор Челябинской области поприветствовал финалистов, отметив, что «ИКаР» — это по-настоящему яркий проект, полный сильных идей и интеллектуального драйва, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Интерес к инженерному творчеству и профессиям будущего становится все сильнее. Вы все победители, большие молодцы. Вы прошли серьезный отбор. Показываете свои знания, характер, умения работать в команде. Развиваете науку, промышленность, технологическое лидерство», — сказал Алексей Теклер.
В конкурсе в этом году приняли участие более 2000 команда и почти 6000 ребят. До финала добрались 227 команд. Соревнование собрало более 700 участников из 58 регионов России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Юные инженеры разработали различные проекты для решения задач 1300 предприятий-партнеров.
«Очень высокий уровень проектов. Ребята демонстрируют прекрасное знание теоретического материала, они великолепно защищают проекты и умеют работать в команде. Берут ответственность на себя за конечный результат. Мне кажется, для любого работодателя это самые ценные качества», — подчеркнул директор Регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.
Поскольку у каждой команды есть свой партнер, то разработки участников конкурса будут дальше дорабатываться для внедрения в производства. Ребята будут расти вместе со своими проектами, отметил Владислав Халамов.
Финал конкурса «Инженерные кадры России» проводится в Челябинске уже третий раз. Соревнованию 12 лет, и южноуральская столица является его родиной. Поэтому можно говорить, что спустя годы конкурс вернулся домой.
«Девять лет он проходил в Москве — на ВДНХ, в Сколково. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области его вернули на родину, в Челябинск. И теперь Челябинск собирает всю Россию для того, чтобы сюда эти команды приезжали», — говорит Владислав Халамов.
Возвращение в Челябинск не случайно. Южный Урал обладает необходимой экспертностью и большим опытом в инженерных специальностях. Конкурс позволяет собрать специалистов со всей страны, обменяться мнениями. Кроме того, некоторые из приехавших в Челябинск конкурсантов присматриваются к городу для продолжения обучения, например, в межуниверситетском кампусе, который строят по нацпроекту «Молодежь и дети».
Проект «Инженерные кадры России» является не просто соревнованием. Это системная работа по профориентации, которая помогает решать кадровые вопросы. Очень мощным и интересным это движение назвал министр образования Челябинской области Виталий Литке. «ИКаР» аккумулирует таланты ребят разных возрастов, начиная с дошколят, заканчивая старшими классами. Они взаимодействуют с промышленными предприятиями и образовательными организациями.
«Ребята делают проекты, они реализовываются с разных стороны. Это совершенствование той или иной технологии производственного процесса, в зависимости от той задачи, которую ставит конкретное предприятие. Конкурс обеспечивает полное погружение в отрасль. Ребята развивают компетенции как будущие инженеры», — говорит Виталий Литке.
Участники в возрасте от 5 до 18 лет боролись за звания абсолютных победителей в 9 категориях. Победителям конкурса дадут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы.
В числе победителей этого года команды из Челябинской, Свердловской, Владимирской, Мурманской, Тверской, Иркутской, Кемеровской, Ульяновской, Липецкой и Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Бурятия и Татарстан, Алтайского и Краснодарского краев. Южноуральцы собрали больше всего наград.