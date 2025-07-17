В школах России с сентября установят единое расписание

Рассказываем, что это означает и зачем нужно

С 1 сентября 2025 года в России установят единое расписание уроков для всех школ страны. Это необходимо, чтобы программы учебных заведений отвечали федеральным стандартам, а школьники получали одинаково качественное образование и не испытывали дискомфорта при переходе из одной школы в другую, сообщает портал объясняем.рф.

Для начальных классов в приоритете будет чередование сложных и легких предметов, 30‑минутные перерывы между уроками и дополнительными занятиями, а также фиксированное количество домашнего задания: для первого класса — на один час выполнения, а в 2—3 классе — на полтора часа.

Программа средней и старшей школы будет синхронизирована с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а контрольные работы больше не будут занимать более 10% учебного времени.

Тем не менее каждая школа оставляет за собой право корректировать расписание в зависимости от наличия кадров или направленности обучения.

Тем временем в Челябинской области всего 30% школьников планируют поступать в десятый класс.

Автор: Алиса Шакирова