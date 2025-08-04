Подготовка к школе обойдется челябинцам в среднем в 13 тысяч рублей

Уже в июле вырос объем продаж школьных товаров для учебы

Начать готовить ребенка к школе лучше заранее, и многие родители с этим согласны. В июле выросли продажи большинства товаров для учебы. Аналитики «Авито» подсчитали, во сколько жителям Челябинска обойдется собрать ребенка в школу, покупая товары как в магазине, так и в ресейле.

Полный комплект из новой школьной одежды и обуви для мальчика и канцелярии будет стоить 13 500 рублей. При покупке с рук тот же самый набор обойдется в 7900 рублей. Для девочки аналогичный комплект сейчас в среднем стоит 12 900 рублей в новом виде и 8300 рублей в ресейле.

«Средняя экономия при покупке школьной формы и принадлежностей в ресейле составит около 40%. Так, комплект для занятий дома из компьютерного стола и кресла сейчас будет стоить в среднем 23 тысячи рублей в новом виде, в ресейле — 10 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Продажи пиджаков для мальчиков в июле выросли в три раза месяц к месяцу, брюк — на 57%. Рубашки стали покупать чаще на 31%. Также в школу нужна обувь — ботинки и туфли для мальчиков в июле покупали в два раза чаще, чем в июне. Такой комплект стоит в среднем 4500 рублей в новом виде и 2700 рублей в ресейле.

Продажи пиджаков для девочек также выросли — на 11%. Покупать юбки стали чаще на 14%. Также на 42% выросли продажи блуз и рубашек, а вот туфли для девочек стали покупать менее активно — на 3% реже. В общей сложности такой новый комплект обходится в среднем, в 4 тысячи рублей, а с рук — в 3100 рублей.

Также в школу для физкультуры понадобится спортивная форма. Продажи спортивных костюмов для мальчиков за год выросли на 46%, а кроссовок — на 32%. Такой набор обходится в среднем в 2300 рублей в новом виде и в ресейле — в 1500 рублей.

Спортивные костюмы для девочек за год стали покупать чаще на 32%, а кроссовки — на 13%. Такой комплект будет стоить 2200 рублей в новом виде и 1300 рублей в ресейле.

Продажи школьных рюкзаков за месяц выросли на 67%. Также в три раза чаще стали покупать пеналы с наполнением, а продажи тетрадей почти не изменились. Такой комплект канцелярии стоит в среднем 6700 в новом виде и в ресейле — 3700 рублей.