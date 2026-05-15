Рассаду цветов в открытый грунт начали высаживать в Челябинске

Заморозков уже не ожидают

В Челябинске стартовал сезон посадки однолетников. 15 мая специалисты по озеленению привезли рассаду из теплицы и начали высаживать ее на клумбы. Первые работы заметили на улице Коммуны.

Свое детство растения провели в тепличном комплексе, который находится прямо на месте рекультивированной городской свалки.

Сегодня же началось обновление цветников в сквере на площади Революции, об этом сообщили в мэрии. Рабочие обновляют клумбы за памятником Ленину. Следующим станет цветник ближе к улице Тимирязева. Многолетники с этих участков перенесут в питомник «Горзеленхоза». Там их будут доращивать, чтобы потом снова разместить на улицах города.

В июне в цветниках создадут новые композиции. Для этого также используют рассаду цветов, в том числе колеусы, сальвии и цинерарии. Все саженцы вырастили в теплице на месте бывшей свалки. Напомним, челябинский полигон в 2021 году превратили в зеленый холм по нацпроекту «Экология». Проведенная рекультивация позволила значительно снизить объемы загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Тепло благотворно действует и на поля Челябинской области. Там уже взошел подсолнечник.